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В Липецке началась подготовка к городскому празднику выпускников

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#Липецкие зори #выпускной
В Липецке началась подготовка к городскому празднику выпускников

Первый этап конкурса ведущих городского праздника состоится 11 февраля, а 11 марта будут отбирать творческие номера.

В июне состоится традиционный городской праздник выпускников «Липецкие зори».

Как сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова на своей странице в Истаграм, подготовка к этому масштабному и значимому событию уже началась.

Участниками праздничного действия могут стать обучающиеся, принявшие участие в конкурсах, которые проводит оргкомитет городского праздника выпускников. Первый этап конкурса ведущих городского праздника выпускников состоится 11 февраля в 14.00 в культурном пространстве «Библиотека». Принять участие в конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений города Липецка, студенты средних и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 22 лет.

Конкурс «Созвездие», победители которого представят свои творческие номера на сцене городского праздника выпускников, пройдет 11 марта в 16.00 в актовом зале гимназии №64.

Для участия в конкурсах и проектах, посвященных городскому празднику выпускников, необходимо отправить заявку на почту оргкомитета vipusknoy2022@list.ru

Вся информация о подготовке городского праздника выпускников будет размещаться в группе «Выпускной 2022» в «ВК» https://vk.com/vipusklipetsk22
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#Липецкие зори #выпускной

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