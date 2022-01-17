В России

сегодня, 18:02

Суррогатным матерям в России могут запретить рожать для иностранцев

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#суррогатное материнство
Как выяснили «Известия», Госдума в феврале может принять в первом чтении резонансный законопроект, который предлагает установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России. Кроме того, документом вводится обязательное получение детьми гражданства РФ, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу этого запрета.Информацию о том, что законопроект может быть рассмотрен в феврале, «Известиям» подтвердили в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Россия — одна из стран, где суррогатное материнство возможно, и для этого даже есть своя правовая база. При этом, например, в Германии, Австрии, Италии, Франции, странах Прибалтики суррогатное материнство запрещено. В Великобритании оно существует только на бесплатной основе, то есть исключается отношение к ребенку как к товару. В Швейцарии суррогатное материнство запрещено на уровне Конституции. Поэтому я считаю, что наличие у нас в стране норм суррогатного материнства не должно превратить наше государство в канал для торговли детьми», — пояснил «Известиям» зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Готовы поддержать законопроект и в комитете-соисполнителе — по вопросам семьи, женщин и детей.

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#суррогатное материнство

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