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В 2021 году выезд за границу ограничили 11 млн россиян
Всего за 11 месяцев 2021 года ФССП возбудила более 64 млн исполнительных производств. За этот период судебные приставы взыскали более 800 млрд рублей. Из них более 125 млрд — благодаря применению мер по ограничению права выезда за пределы России, добавили в ведомстве.
Ограничение на выезд за рубеж может быть применено в случае, если сумма долга гражданина превышает 30 тыс. рублей. Исключение — невыплата алиментов. Тогда мера грозит тем, кто задолжал более 10 тыс. рублей.