В районе Тракторный отключат холодную воду

18 января из-за ремонтных работ с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останется часть Тракторного: дома №№ 3, 5, 11, 13 по улице Краснознаменной, №№ 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 11, 12, 13, 14, 16 по улице Коммунистической, №№ 6, 6а по улице Жуковского, №№ 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17 по улице Бачурина, №№ 1, 2, 2а, 3, 8, 10 по улице К. Шаталовой, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 17, 20, 22 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 4, 5 по улице Краснозаводской. Подвоз воды будет организован по вышеназванным улицам.



С 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк для проведения ремонтных работ отключит холодную воду в доме № 16 по улице Энергостроителей. Воду подвезут к дому.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды из-за ремонтных работ на сетях не будет холодной воды в домах №№ 111, 115, 117, 119, 121, 149, 151, 153 по улице Московской. Подвоз воды для питья будет организован к дому № 149.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



