Пострадавших на пожаре брата и сестру могут перевезти в Нижний Новгород

СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку.

Состояние двоих детей — брата и сестры (их возраст - два и три года), пострадавших на пожаре в селе Грачёвка Усманского района остаётся тяжёлым. Об этом GOROD48 сообщил главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин. У детей — обширные ожоги, медики рассматривают возможность их перевозки в специализированный Ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Но пока говорить об этом ещё рано.



Напомним, вечером 16 января в селе Грачёвка загорелся кирпичный дом, пострадали три человека. Помимо детей, это их 33-летняя мама, у женщины - ожоги 50% тела.



Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов двумя малолетними детьми и их матерью при пожаре в частном доме.



По данным следствия, 33-летняя хозяйка дома пыталась сама потушить огонь, но сделать это не удалось, и потерпевшие через окно вылезли из дома, после чего были госпитализированы



- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причины возгорания, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. - По предварительным данным, пожар мог возникнуть из неисправного газового оборудования. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.



Фото пресс-службы СУ СК России по Липецкой области