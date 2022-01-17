Происшествия

43 минуты назад

Пострадавших на пожаре брата и сестру могут перевезти в Нижний Новгород

777
#пожар #дети
Пострадавших на пожаре брата и сестру могут перевезти в Нижний Новгород

СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку.

Состояние двоих детей — брата и сестры (их возраст - два и три года), пострадавших на пожаре в селе Грачёвка Усманского района остаётся тяжёлым. Об этом GOROD48 сообщил главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин. У детей — обширные ожоги, медики рассматривают возможность их перевозки в специализированный Ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Но пока говорить об этом ещё рано.

Напомним, вечером 16 января в селе Грачёвка загорелся кирпичный дом, пострадали три человека. Помимо детей, это их 33-летняя мама, у женщины - ожоги 50% тела.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов двумя малолетними детьми и их матерью при пожаре в частном доме.

По данным следствия, 33-летняя хозяйка дома пыталась сама потушить огонь, но сделать это не удалось, и потерпевшие через окно вылезли из дома, после чего были госпитализированы

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причины возгорания, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. - По предварительным данным, пожар мог возникнуть из неисправного газового оборудования. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Фото пресс-службы СУ СК России по Липецкой области
777
#пожар #дети

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Серийный педофил получил 22 года за сексуальные преступления против пятерых детей
#педофилия
3
Серийный педофил получил 22 года за сексуальные преступления против пятерых детей

сегодня, 16:25

Происшествия
«Боксёр» из «Белова» умер после отравления наркотиками в СИЗО
#конфликт
21
«Боксёр» из «Белова» умер после отравления наркотиками в СИЗО

сегодня, 16:11

Происшествия
35-летний липчанин получил 20 лет строгого режима за сексуальное насилие над школьниками
#педофилия
8
35-летний липчанин получил 20 лет строгого режима за сексуальное насилие над школьниками

сегодня, 15:43

Происшествия
«ВАЗ-2106» 82-летнего водителя столкнулся с «Киа» на проспекте Мира
#ДТП #пьяный
15
«ВАЗ-2106» 82-летнего водителя столкнулся с «Киа» на проспекте Мира

сегодня, 12:52

Происшествия
В Усманском районе при пожаре пострадали двое маленьких детей
#дети #пожар
3
В Усманском районе при пожаре пострадали двое маленьких детей

сегодня, 09:29

Происшествия
В тройном столкновении пострадали водитель и его пасссажирка
#авария #ДТП
В тройном столкновении пострадали водитель и его пасссажирка

сегодня, 09:05

Происшествия