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Серийный педофил получил 22 года за сексуальные преступления против пятерых детей

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#педофилия
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Серийный педофил получил 22 года за сексуальные преступления против пятерых детей
Липецкий областной суд рассмотрел уголовное дело 49-летнего мужчины, отбывающего 20 лет лишения свободы за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. Он обвинялся в совершении 12 сексуальных преступлений в отношении детей.  

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, судимый  за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, мужчина вел активную переписку в социальных сетях с детьми.  Он представлялся им ровесником, пересылал порнографические изображения и взамен просил прислать их фото в обнаженном виде. Затем мужчина шантажировал детей и вынуждал их присылать ему новые фотографии интимного характера. От действий преступника пострадали пятеро детей в возрасте от 12 до 14 лет.

Приговором суда ему назначено наказание в 22 года лишения свободы,  с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остального срока наказания в колонии строгого режима.  

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#педофилия
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Комментарии (3)

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Липчанин

35 минут назад
22 года, за пятерых детей? Хорошо что ещё в суде грамоту не дали. Только и остаётся надеяться, что утех кто за решёткой совести больше
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На войне как на войне

42 минуты назад
Когда вернут смертную казнь.Выйдет и возьмется за свое.Один загубил пять жизней.А его одну надо беречь на наши налоги.
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Ха

59 минут назад
Расстрелять надо однако.
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