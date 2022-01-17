Происшествия
сегодня, 16:25
Серийный педофил получил 22 года за сексуальные преступления против пятерых детей
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Липецкий областной суд рассмотрел уголовное дело 49-летнего мужчины, отбывающего 20 лет лишения свободы за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. Он обвинялся в совершении 12 сексуальных преступлений в отношении детей.
Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, мужчина вел активную переписку в социальных сетях с детьми. Он представлялся им ровесником, пересылал порнографические изображения и взамен просил прислать их фото в обнаженном виде. Затем мужчина шантажировал детей и вынуждал их присылать ему новые фотографии интимного характера. От действий преступника пострадали пятеро детей в возрасте от 12 до 14 лет.
Приговором суда ему назначено наказание в 22 года лишения свободы, с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остального срока наказания в колонии строгого режима.
Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, мужчина вел активную переписку в социальных сетях с детьми. Он представлялся им ровесником, пересылал порнографические изображения и взамен просил прислать их фото в обнаженном виде. Затем мужчина шантажировал детей и вынуждал их присылать ему новые фотографии интимного характера. От действий преступника пострадали пятеро детей в возрасте от 12 до 14 лет.
Приговором суда ему назначено наказание в 22 года лишения свободы, с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остального срока наказания в колонии строгого режима.
3 1303
Липчанин
На войне как на войне
Ха