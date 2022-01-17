Происшествия

29 минут назад

35-летний липчанин получил 20 лет строгого режима за сексуальное насилие над школьникам

701
#педофилия
1
35-летний липчанин получил 20 лет строгого режима за сексуальное насилие над школьникам

Мужчина заманивал детей к себе в квартиру предлагая компьютерные игры.

В Липецкой области вынесен приговор 35-летнему мужчине, который обвинялся насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области, мужчина под предлогом компьютерных игр приглашал в гости школьников в возрасте от 12 до 14 лет и, предлагая подзаработать, совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера. За деньги четверо школьников выполняли его просьбы на протяжении длительного времени.

«О подозрительном общении взрослого мужчины с детьми в правоохранительные органы сообщили его соседи. При проведении оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о причастности липчанина к особо тяжким преступлениям», - сообщает Следственное управление.  

Во время расследования уголовного дела липчанин вину не признал и утверждал, что его оговорили. Кроме этого, он пытался подкупить сотрудников правоохранительных органов. Воспользовавшись услугой своей знакомой, выступившей в качестве посредника, он передал 200 тысяч рублей за прекращение уголовного преследования. Передача денег происходила под контролем оперативных сотрудников и стала основанием для привлечения к уголовной ответственности взяткодателей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее вынесен приговор женщине-посреднику во взяточничестве. Она приговорена к лишению свободы на 4 года 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года.
701
#педофилия
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«ВАЗ-2106» 82-летнего водителя столкнулся с «Киа» на проспекте Мира
#ДТП #пьяный
12
«ВАЗ-2106» 82-летнего водителя столкнулся с «Киа» на проспекте Мира

сегодня, 12:52

Происшествия
В Усманском районе при пожаре пострадали двое маленьких детей
#дети #пожар
2
В Усманском районе при пожаре пострадали двое маленьких детей

сегодня, 09:29

Происшествия
В тройном столкновении пострадали водитель и его пасссажирка
#авария #ДТП
В тройном столкновении пострадали водитель и его пасссажирка

сегодня, 09:05

Происшествия
67-летняя мошенница представилась пенсионерке ее соседкой
#мошенничество
1
67-летняя мошенница представилась пенсионерке ее соседкой

сегодня, 08:48

Происшествия
Житель Становлянского района избил полицейского ногами
#Следственный комитет #насилие
22
Житель Становлянского района избил полицейского ногами

вчера, 17:08

Происшествия
Самой отпетой водительнице Липецка грозит ответственность за повторную пьяную езду
#Пьяная езда
71
Самой отпетой водительнице Липецка грозит ответственность за повторную пьяную езду

вчера, 08:46

Происшествия