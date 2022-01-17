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39 минут назад
В Волгоградской области пятый день ищут пропавшую 15-летнюю девочку
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В Волгоградской области продолжают искать 15-летнюю девочку, исчезнувшую в Камышинском районе 13 января.
Следственными органами СУ СКР по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней 15-летней школьницы, - сообщает сайт регионального Следственного комитета.
Ранее, утром 13 января 2022 года, 15-летняя Ли А.М. покинула место своего жительства в селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области и направилась в школу, но туда девочка не дошла. В настоящее время, несмотря на принятие мер, направленных на поиск девочки, ее местонахождение неизвестно.
Удалось изучить маршрут движения девочки.
Сейчас следователи допрашивают родных и соседей, а также тех, кто в день исчезновения мог видеть 15-летнюю россиянку. Рассматриваются различные версии произошедшего.
Поисково-спасательные отряды исследовали местность по возможному направлению движения Ли А.М., охватив территорию Чухонастовского сельского поселения, спасателями-водолазами обследованы незамерзшие места реки Балыклейка и местного пруда. Следователями-криминалистами областного следственного управления, а также сотрудниками МЧС применялись, в том числе, квадрокоптеры, - отмечается в пресс-релизе СК РФ.
Кроме того, были обследованы заброшенные домовладения, территория машинно-транспортной мастерской и сельского кладбища, но положительного результата пока не получено.
Отмечается, что поисковые мероприятия продолжаются с привлечением сотрудников ГУ МВД и ГУ МЧС России по Волгоградской области, Министерства обороны, охотников, егерей, волонтёров поискового отряда "Лиза Алерт" и местных жителей.
Ранее, утром 13 января 2022 года, 15-летняя Ли А.М. покинула место своего жительства в селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области и направилась в школу, но туда девочка не дошла. В настоящее время, несмотря на принятие мер, направленных на поиск девочки, ее местонахождение неизвестно.
Удалось изучить маршрут движения девочки.
Сейчас следователи допрашивают родных и соседей, а также тех, кто в день исчезновения мог видеть 15-летнюю россиянку. Рассматриваются различные версии произошедшего.
Поисково-спасательные отряды исследовали местность по возможному направлению движения Ли А.М., охватив территорию Чухонастовского сельского поселения, спасателями-водолазами обследованы незамерзшие места реки Балыклейка и местного пруда. Следователями-криминалистами областного следственного управления, а также сотрудниками МЧС применялись, в том числе, квадрокоптеры, - отмечается в пресс-релизе СК РФ.
Кроме того, были обследованы заброшенные домовладения, территория машинно-транспортной мастерской и сельского кладбища, но положительного результата пока не получено.
Отмечается, что поисковые мероприятия продолжаются с привлечением сотрудников ГУ МВД и ГУ МЧС России по Волгоградской области, Министерства обороны, охотников, егерей, волонтёров поискового отряда "Лиза Алерт" и местных жителей.
393