Липецкстат: на ритуальные услуги липчане тратили больше, чем на парикмахерские

Расходы на платные услуги в Липецкой области в январе-ноябре 2021 года выросли в сопоставимых ценах на 9% и составили 65 миллиардов 615 миллионов рублей.

По данным Липецкстата, 31% всех трат составили расходы на жилищно-коммунальные услуги, 17% - на бытовые. Доля телекоммуникационных услуг составила 15%, транспортных – 12%, медицинских – 9%, образовательных – 7%.



Всего на бытовые услуги липчане потратили за 11 месяцев прошлого года 10 миллиардов 991,6 миллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 8% больше, чем годом ранее. 25% трат относятся к услугам по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% - к ремонту и строительству жилья и других построек, 13% - ритуальные услуги, 12% - услуги парикмахерских, сообщает Липецкстат.



