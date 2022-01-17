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7 лет и 4 месяца «строгача»: в Липецке осудили истязавшего женщину на улице Московской разбойника
37-летний мужчина затолкал жертву в её же квартиру и издевался над ней, требуя телефон и деньги.
Советский районный суд Липецка вынес приговор 37-летнему монтажнику стальных и железобетонных конструкций, который 16 апреля 2021 года около 8.15 в Липецке в доме №21 на улице Московской напал на женщину и долго над ней издевался в её же квартире.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, молодая женщина отвела дочь в детский сад и возвращалась домой. Преступник проследовал за ней до входной двери квартиры.
Он дождался момента, когда женщина-воспитатель открыла дверь и зашла в квартиру на третьем этаже, после чего дёрнул ручку двери.
Женщина оказалась на лестничной клетке. Но мужчина схватил её за руку и затащил обратно, повалил на пол, толкнув в грудь, сел на неё сверху и избил, нанося удары кулаками по лицу. Кроме того, он ещё и придушил её, чтобы подавить сопротивление.
Мужчина отобрал у женщины сотовый телефон «Ксиоми Редми 9С» стоимостью 7200 рублей. Когда разбойник отвлёкся на этот трофей, женщине удалось укрыться в ванной комнате. Но преступник начал стучать и требовать графический ключ от телефона, при этом обещая не причинять вреда. В конце-концов женщина открыла дверь, но истязания продолжились.
Мужчина схватил женщину за волосы и вытащил в коридор, при этом липчанка ударилась головой и ногой о дверной косяк.
Опасаясь за жизнь, женщина отдала нападавшему банковскую карту, но её снова ударили по лицу. Мужчина требовал графический ключ от телефона и пин-код от банковской карты.
При этом в какой-то момент он взял со стола маникюрные ножницы со словами «Если будешь себя плохо вести, то будет хуже!». Опасаясь за свою жизнь, женщина сообщила нападавшему пин-код и графический ключ от сотового телефона, которые написала на обрывке бумаги. После этого мужчина ушёл со словами: «Ну, считай ты откупилась от меня, я буду ещё за тобой следить...».
Напавший на женщину мужчина сразу направился к банкомату на улице Гагарина, где снял с похищенной банковской карты 130 000 рублей. Общая сумма нанесённого женщине материального ущерба составила 137 200 рублей.
А что женщине пришлось пережить в это утро! Липчанке диагностировали кровоподтёки и ссадины на лбу, веке, шее, подбородке и ушах, ссадины на руках и ногах, рану на шее, кровоизлияние на языке.
Подозреваемый в тот же день был задержан — он, кстати, и сам жил на улице Московской в Липецке, хотя был прописан в посёлке Соколье Елецкого района.
Свою вину он признал частично — отрицал, что угрожал женщине и применял в качестве оружия маникюрные ножницы. Мужчина также рассказал в суде, что в день совершения преступления в 7 утра встретился со знакомым и они вместе выпили две полулитровые бутылки водки.
Расставшись с собутыльником, мужчина решил посидеть на лавочке у одного из домов на Московской. Через некоторое время из подъезда вышла женщина с ребёнком, а вскоре вернулась одна и зашла в подъезд, при этом она разговаривала по телефону. Тогда он и решил отнять у неё телефон, потому что свой потерял.
Мужчина тоже зашёл в подъезд, но догнать женщину на лестничной площадке не смог. Тогда он затолкал женщину в квартиру. Когда потерпевшая стала кричать, он решил её немного придушить. Потом, по словам нападавшего, женщина сама предложила ему телефон, чтобы тот ушёл. А сама в это время заперлась в ванной. Когда она оттуда вышла, он снова стал требовать код, а женщина, чтобы тот её не трогал, сообщила ему и о кредитной банковской карте, открыв мобильное приложение.
Лимит по банковской карте составлял 138 000 рублей. Когда женщина сообщила ему все пароли, мужчина вышел из квартиры, а по пути к банкомату в районе Кольце Трубного завода выкинул сим-карту из телефона.
Также по пути разбойник встретил своего знакомого, которому сообщил, что у него есть деньги, которые нужно снять. Деньги он снимал уже с этим знакомым, а после получения наличных мужчины пошли вместе выпивать. Этот знакомый вообще жил всего через два дома от места нападения на женщину, но разбойника это ничуть не смутило. Выпивали втроём — третьей была сожительница знакомого. В процессе застолья разбойник решил подарить знакомому 5000 рублей и телефон. После распития спиртного приятели решили ещё и отдохнуть в сауне, но при выходе из подъезда их задержали и доставили в отдел полиции №2.
Напавший на женщину ранее уже был неоднократно судим. Последний раз — в 2018 году по пункту «В» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» его приговорили к 280 часам исправительных работ.
За нападение на женщину на улице Московской мужчину по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище» приговорили к 7 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Также суд постановил взыскать с нападавшего в качестве компенсации морального вреда 500 000 рублей и 23 579 рублей в качестве компенсации материального ущерба. Ранее женщине уже были возвращены телефон и 110 321 рубль.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, молодая женщина отвела дочь в детский сад и возвращалась домой. Преступник проследовал за ней до входной двери квартиры.
Он дождался момента, когда женщина-воспитатель открыла дверь и зашла в квартиру на третьем этаже, после чего дёрнул ручку двери.
Женщина оказалась на лестничной клетке. Но мужчина схватил её за руку и затащил обратно, повалил на пол, толкнув в грудь, сел на неё сверху и избил, нанося удары кулаками по лицу. Кроме того, он ещё и придушил её, чтобы подавить сопротивление.
Мужчина отобрал у женщины сотовый телефон «Ксиоми Редми 9С» стоимостью 7200 рублей. Когда разбойник отвлёкся на этот трофей, женщине удалось укрыться в ванной комнате. Но преступник начал стучать и требовать графический ключ от телефона, при этом обещая не причинять вреда. В конце-концов женщина открыла дверь, но истязания продолжились.
Мужчина схватил женщину за волосы и вытащил в коридор, при этом липчанка ударилась головой и ногой о дверной косяк.
Опасаясь за жизнь, женщина отдала нападавшему банковскую карту, но её снова ударили по лицу. Мужчина требовал графический ключ от телефона и пин-код от банковской карты.
При этом в какой-то момент он взял со стола маникюрные ножницы со словами «Если будешь себя плохо вести, то будет хуже!». Опасаясь за свою жизнь, женщина сообщила нападавшему пин-код и графический ключ от сотового телефона, которые написала на обрывке бумаги. После этого мужчина ушёл со словами: «Ну, считай ты откупилась от меня, я буду ещё за тобой следить...».
Напавший на женщину мужчина сразу направился к банкомату на улице Гагарина, где снял с похищенной банковской карты 130 000 рублей. Общая сумма нанесённого женщине материального ущерба составила 137 200 рублей.
А что женщине пришлось пережить в это утро! Липчанке диагностировали кровоподтёки и ссадины на лбу, веке, шее, подбородке и ушах, ссадины на руках и ногах, рану на шее, кровоизлияние на языке.
Подозреваемый в тот же день был задержан — он, кстати, и сам жил на улице Московской в Липецке, хотя был прописан в посёлке Соколье Елецкого района.
Свою вину он признал частично — отрицал, что угрожал женщине и применял в качестве оружия маникюрные ножницы. Мужчина также рассказал в суде, что в день совершения преступления в 7 утра встретился со знакомым и они вместе выпили две полулитровые бутылки водки.
Расставшись с собутыльником, мужчина решил посидеть на лавочке у одного из домов на Московской. Через некоторое время из подъезда вышла женщина с ребёнком, а вскоре вернулась одна и зашла в подъезд, при этом она разговаривала по телефону. Тогда он и решил отнять у неё телефон, потому что свой потерял.
Мужчина тоже зашёл в подъезд, но догнать женщину на лестничной площадке не смог. Тогда он затолкал женщину в квартиру. Когда потерпевшая стала кричать, он решил её немного придушить. Потом, по словам нападавшего, женщина сама предложила ему телефон, чтобы тот ушёл. А сама в это время заперлась в ванной. Когда она оттуда вышла, он снова стал требовать код, а женщина, чтобы тот её не трогал, сообщила ему и о кредитной банковской карте, открыв мобильное приложение.
Лимит по банковской карте составлял 138 000 рублей. Когда женщина сообщила ему все пароли, мужчина вышел из квартиры, а по пути к банкомату в районе Кольце Трубного завода выкинул сим-карту из телефона.
Также по пути разбойник встретил своего знакомого, которому сообщил, что у него есть деньги, которые нужно снять. Деньги он снимал уже с этим знакомым, а после получения наличных мужчины пошли вместе выпивать. Этот знакомый вообще жил всего через два дома от места нападения на женщину, но разбойника это ничуть не смутило. Выпивали втроём — третьей была сожительница знакомого. В процессе застолья разбойник решил подарить знакомому 5000 рублей и телефон. После распития спиртного приятели решили ещё и отдохнуть в сауне, но при выходе из подъезда их задержали и доставили в отдел полиции №2.
Напавший на женщину ранее уже был неоднократно судим. Последний раз — в 2018 году по пункту «В» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» его приговорили к 280 часам исправительных работ.
За нападение на женщину на улице Московской мужчину по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище» приговорили к 7 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Также суд постановил взыскать с нападавшего в качестве компенсации морального вреда 500 000 рублей и 23 579 рублей в качестве компенсации материального ущерба. Ранее женщине уже были возвращены телефон и 110 321 рубль.
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