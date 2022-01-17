Банк ЗЕНИТ предоставляет скидку до 25% на услуги РКО

Банк ЗЕНИТ запустил специальное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию. Теперь представители МСБ могут получить скидку до 25% на пакетах услуг «Бизнес плюс» и «Бизнес без границ».

Предложение доступно с 17 января по 31 марта 2022 года. Условия распространяются на новых и действующих клиентов при внесении авансовой оплаты пакета РКО на период 3, 6 или 12 месяцев. Для предпринимателей, у которых дата списания авансовой оплаты выпадет на период действия специального предложения, скидка будет предоставлена автоматически.

В пакет «Бизнес плюс» включены 30 онлайн-платежей и неограниченное количество зачислений на счет, две бесплатные бизнес-карты и переводы физлицам до 100 тысяч рублей.

В пакет «Бизнес без границ» входит неограниченное количество онлайн-платежей и зачислений на счет, две бесплатные бизнес-карты, «СМС-информирование», «Индикатор», 3% на остаток по счету. Также предусмотрены ежемесячные переводы физлицам до 300 тысяч рублей и снятие наличных до 300 тысяч рублей.

После завершения специального предложения клиент сможет продолжить обслуживание на действующем пакете услуг по стандартным условиям или выбрать другой пакет услуг РКО Банка ЗЕНИТ. За дополнительной информацией можно обратиться к персональному менеджеру или на горячую линию: 8 800 500-40-82, +7 495 777-57-04.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС», ООО «ЗЕНИТ Лизинг», ООО «ЗЕНИТ ФАКТОРИНГ МСП».

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