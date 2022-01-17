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40 минут назад

В Липецкой области оборудуют 23 крещенские купели

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#Крещение #купель
В Липецкой области оборудуют 23 крещенские купели

Возле них будут дежурить спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, на водоемах региона организованы 23 крещенские купели.  Располагаться они будут в следующих местах:

Липецк — район Центрального пляжа, ул. Карла Маркса, 30 на реке Воронеж и пруд «3-го участка» в районе ул. Олега Кошевого;

Елец — район Городского пляжа, р. Сосна;

Грязи — р. Матыра, район Городского пляжа;

Село Казинка Грязинского района— Матырское водохранилище, ул. Ленина, район дома 64;

Данков — р. Дон в районе ул. 8 Марта д.13;

Поселок Добринка — пруд Чуевский в районе 1-й плотины;

Село Доброе — правый берег р. Воронеж у ТРК «Заречье» ;

Елецкий район:

Село Н. Воргол — ул. Луговая, р. Воргол;

Село Талица — р. Тальчик, Колосовский с/с;

Село Архангельское — пруд, Архангельский с/с;

Село Казаки — р. Воргол в районе ул. Советской;
 
Измалковский район:

Село Чернава — р. Б. Сосна;

Лебедянь — р. Дон, городской пляж, район Машзавода;

Лебедянский район:

Село Губино — пруд «Барский» ;
 
Станция Покрово-Казацкая — р. Лебедянка;

Лев-Толстовский район:

Село Топки — р. Ягодная Ряса в районе устья Киселёвского родника;

Липецкий район:

Село Воскресеновка — р. Воронеж в районе пересечения ул. Надречной и ул. Светлой;

Становлянский район:

Село Петрищево — р. Воргол в районе ул. Набережной, д.1;

Село Ламское — р. Сухой Семенёк в 100 м от Дома культуры, ул. Победы, д. 3;

Усмань — р. Усманка, городской пляж, рядом со спасательной станцией;

Чаплыгин — р. Становая Ряса в районе ул. Литейной;

Чаплыгинский район:

Поселок Рощинский — р. Московая Ряса у Святого источника Ильи Пророка.

За участников крещенского обряда будут следить 263 человека  - это спасатели, врачи, полицейские, Росгвардейцы и представители органов местного самоуправления.

Спасатели напоминают, что перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

Не следует употреблять алкоголь, так как он согревает на непродолжительное время, способствуют потере тепла и риску обморожения.

К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Идти к проруби нужно медленно и внимательно.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуется, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к холодовому шоку.

Не рекомендуется находиться в проруби более  минуты.

После купания нужно быстро растереться полотенцем и надеть сухую одежду и головной убор.

После купания стоит выпить горячий чай, кофе или травяные настои.
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#Крещение #купель

Комментарии (1)

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цирк

7 минут назад
лишь бы не работать -143 проц
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