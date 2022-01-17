Общество
40 минут назад
В Липецкой области оборудуют 23 крещенские купели
Возле них будут дежурить спасатели.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, на водоемах региона организованы 23 крещенские купели. Располагаться они будут в следующих местах:
Липецк — район Центрального пляжа, ул. Карла Маркса, 30 на реке Воронеж и пруд «3-го участка» в районе ул. Олега Кошевого;
Елец — район Городского пляжа, р. Сосна;
Грязи — р. Матыра, район Городского пляжа;
Село Казинка Грязинского района— Матырское водохранилище, ул. Ленина, район дома 64;
Данков — р. Дон в районе ул. 8 Марта д.13;
Поселок Добринка — пруд Чуевский в районе 1-й плотины;
Село Доброе — правый берег р. Воронеж у ТРК «Заречье» ;
Елецкий район:
Село Н. Воргол — ул. Луговая, р. Воргол;
Село Талица — р. Тальчик, Колосовский с/с;
Село Архангельское — пруд, Архангельский с/с;
Село Казаки — р. Воргол в районе ул. Советской;
Измалковский район:
Село Чернава — р. Б. Сосна;
Лебедянь — р. Дон, городской пляж, район Машзавода;
Лебедянский район:
Село Губино — пруд «Барский» ;
Станция Покрово-Казацкая — р. Лебедянка;
Лев-Толстовский район:
Село Топки — р. Ягодная Ряса в районе устья Киселёвского родника;
Липецкий район:
Село Воскресеновка — р. Воронеж в районе пересечения ул. Надречной и ул. Светлой;
Становлянский район:
Село Петрищево — р. Воргол в районе ул. Набережной, д.1;
Село Ламское — р. Сухой Семенёк в 100 м от Дома культуры, ул. Победы, д. 3;
Усмань — р. Усманка, городской пляж, рядом со спасательной станцией;
Чаплыгин — р. Становая Ряса в районе ул. Литейной;
Чаплыгинский район:
Поселок Рощинский — р. Московая Ряса у Святого источника Ильи Пророка.
За участников крещенского обряда будут следить 263 человека - это спасатели, врачи, полицейские, Росгвардейцы и представители органов местного самоуправления.
Спасатели напоминают, что перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
Не следует употреблять алкоголь, так как он согревает на непродолжительное время, способствуют потере тепла и риску обморожения.
К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Идти к проруби нужно медленно и внимательно.
Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуется, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к холодовому шоку.
Не рекомендуется находиться в проруби более минуты.
После купания нужно быстро растереться полотенцем и надеть сухую одежду и головной убор.
После купания стоит выпить горячий чай, кофе или травяные настои.
Липецк — район Центрального пляжа, ул. Карла Маркса, 30 на реке Воронеж и пруд «3-го участка» в районе ул. Олега Кошевого;
Елец — район Городского пляжа, р. Сосна;
Грязи — р. Матыра, район Городского пляжа;
Село Казинка Грязинского района— Матырское водохранилище, ул. Ленина, район дома 64;
Данков — р. Дон в районе ул. 8 Марта д.13;
Поселок Добринка — пруд Чуевский в районе 1-й плотины;
Село Доброе — правый берег р. Воронеж у ТРК «Заречье» ;
Елецкий район:
Село Н. Воргол — ул. Луговая, р. Воргол;
Село Талица — р. Тальчик, Колосовский с/с;
Село Архангельское — пруд, Архангельский с/с;
Село Казаки — р. Воргол в районе ул. Советской;
Измалковский район:
Село Чернава — р. Б. Сосна;
Лебедянь — р. Дон, городской пляж, район Машзавода;
Лебедянский район:
Село Губино — пруд «Барский» ;
Станция Покрово-Казацкая — р. Лебедянка;
Лев-Толстовский район:
Село Топки — р. Ягодная Ряса в районе устья Киселёвского родника;
Липецкий район:
Село Воскресеновка — р. Воронеж в районе пересечения ул. Надречной и ул. Светлой;
Становлянский район:
Село Петрищево — р. Воргол в районе ул. Набережной, д.1;
Село Ламское — р. Сухой Семенёк в 100 м от Дома культуры, ул. Победы, д. 3;
Усмань — р. Усманка, городской пляж, рядом со спасательной станцией;
Чаплыгин — р. Становая Ряса в районе ул. Литейной;
Чаплыгинский район:
Поселок Рощинский — р. Московая Ряса у Святого источника Ильи Пророка.
За участников крещенского обряда будут следить 263 человека - это спасатели, врачи, полицейские, Росгвардейцы и представители органов местного самоуправления.
Спасатели напоминают, что перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
Не следует употреблять алкоголь, так как он согревает на непродолжительное время, способствуют потере тепла и риску обморожения.
К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Идти к проруби нужно медленно и внимательно.
Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуется, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к холодовому шоку.
Не рекомендуется находиться в проруби более минуты.
После купания нужно быстро растереться полотенцем и надеть сухую одежду и головной убор.
После купания стоит выпить горячий чай, кофе или травяные настои.
цирк