В Липецкой области оборудуют 23 крещенские купели

Возле них будут дежурить спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, на водоемах региона организованы 23 крещенские купели. Располагаться они будут в следующих местах:



Липецк — район Центрального пляжа, ул. Карла Маркса, 30 на реке Воронеж и пруд «3-го участка» в районе ул. Олега Кошевого;



Елец — район Городского пляжа, р. Сосна;



Грязи — р. Матыра, район Городского пляжа;



Село Казинка Грязинского района— Матырское водохранилище, ул. Ленина, район дома 64;



Данков — р. Дон в районе ул. 8 Марта д.13;



Поселок Добринка — пруд Чуевский в районе 1-й плотины;



Село Доброе — правый берег р. Воронеж у ТРК «Заречье» ;



Елецкий район:



Село Н. Воргол — ул. Луговая, р. Воргол;



Село Талица — р. Тальчик, Колосовский с/с;



Село Архангельское — пруд, Архангельский с/с;



Село Казаки — р. Воргол в районе ул. Советской;



Измалковский район:



Село Чернава — р. Б. Сосна;



Лебедянь — р. Дон, городской пляж, район Машзавода;



Лебедянский район:



Село Губино — пруд «Барский» ;



Станция Покрово-Казацкая — р. Лебедянка;



Лев-Толстовский район:



Село Топки — р. Ягодная Ряса в районе устья Киселёвского родника;



Липецкий район:



Село Воскресеновка — р. Воронеж в районе пересечения ул. Надречной и ул. Светлой;



Становлянский район:



Село Петрищево — р. Воргол в районе ул. Набережной, д.1;



Село Ламское — р. Сухой Семенёк в 100 м от Дома культуры, ул. Победы, д. 3;



Усмань — р. Усманка, городской пляж, рядом со спасательной станцией;



Чаплыгин — р. Становая Ряса в районе ул. Литейной;



Чаплыгинский район:



Поселок Рощинский — р. Московая Ряса у Святого источника Ильи Пророка.



За участников крещенского обряда будут следить 263 человека - это спасатели, врачи, полицейские, Росгвардейцы и представители органов местного самоуправления.



Спасатели напоминают, что перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.



Не следует употреблять алкоголь, так как он согревает на непродолжительное время, способствуют потере тепла и риску обморожения.



К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Идти к проруби нужно медленно и внимательно.



Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуется, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к холодовому шоку.



Не рекомендуется находиться в проруби более минуты.



После купания нужно быстро растереться полотенцем и надеть сухую одежду и головной убор.



После купания стоит выпить горячий чай, кофе или травяные настои.

