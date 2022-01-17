Коронавирус
сегодня, 11:47
217 новых заболевших, пятеро умерших: суточные данные эпидемии
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За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 217 новых случаев коронавирусной инфекции, 62 человека из ранее заболевших выздоровели, пять человек от COVID-19 умерли. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.
По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заболели 86 288 человек, 80 048 из них выздоровели, 2 933 человека от коронавирусной инфекции умерли.
В России за сутки зарегистрировано 30 726 случаев болезни, 19 756 человек выздоровели, 670 от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в России заболели 10 834 260 человек, 9 878 371 из них выздоровели, 321 990 – умерли.
По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заболели 86 288 человек, 80 048 из них выздоровели, 2 933 человека от коронавирусной инфекции умерли.
В России за сутки зарегистрировано 30 726 случаев болезни, 19 756 человек выздоровели, 670 от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в России заболели 10 834 260 человек, 9 878 371 из них выздоровели, 321 990 – умерли.
4 1079
один голос
Это так
игорь
неКовид