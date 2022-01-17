Коронавирус

сегодня, 11:47

217 новых заболевших, пятеро умерших: суточные данные эпидемии

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#Коронавирус
217 новых заболевших, пятеро умерших: суточные данные эпидемии
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 217 новых случаев коронавирусной инфекции, 62 человека из ранее заболевших выздоровели, пять человек от COVID-19 умерли. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заболели 86 288 человек, 80 048 из них выздоровели, 2 933 человека от коронавирусной инфекции умерли.

В России за сутки зарегистрировано 30 726 случаев болезни, 19 756 человек выздоровели, 670 от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в России заболели 10 834 260 человек, 9 878 371 из них выздоровели, 321 990 – умерли.

4 1079
#Коронавирус

Комментарии (4)

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один голос

7 минут назад
,,верим,,
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Это так

сегодня, 12:09
Эта ежедневная статистика омрачает жизнь всем читающим и слушающим. А хочется спокойствия и хорошего настроения, врачи про это знают. До ковида тоже много умирало, все про это знали по своим близким, знакомым и по кладбищам, но как-то можно было жить без такой пугающей нагрузки на здоровье.
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игорь

сегодня, 12:02
как сверху скажут такую и рисуют проснитесь
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неКовид

сегодня, 11:50
нет у нас никакой эпидемии, товарищи горе-писаки!
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