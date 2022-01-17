217 новых заболевших, пятеро умерших: суточные данные эпидемии

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 217 новых случаев коронавирусной инфекции, 62 человека из ранее заболевших выздоровели, пять человек от COVID-19 умерли. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.



По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заболели 86 288 человек, 80 048 из них выздоровели, 2 933 человека от коронавирусной инфекции умерли.



В России за сутки зарегистрировано 30 726 случаев болезни, 19 756 человек выздоровели, 670 от COVID-19 умерли.



С начала эпидемии в России заболели 10 834 260 человек, 9 878 371 из них выздоровели, 321 990 – умерли.



