Общество

47 минут назад

В двух школах Липецкой области объявлен частичный карантин

2 952
#школа #карантин
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В двух школах Липецкой области объявлен частичный карантин

В общей сложности на дистанционное обучение перешёл 51 ученик.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления образования и науки Липецкой области, на карантин по ОРВИ в Липецкой области закрыты два класса в двух школах – в Липецке и в Измалково.

В общей сложности на дистанционное обучение перешёл 51 ученик.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в областном центре закрыт на карантин класс в школе №49.

Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.

По данным на 17 января, в Липецке болеет 2181 ученик или 3,7% от общего числа. Никто из педагогов не находится на больничном с острыми респираторными вирусными инфекциями.  

2 952
#школа #карантин
2

Комментарии (2)

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Бабушка

12 минут назад
Как только повышается температура воздуха дети начинают болеть
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Сергей 13

25 минут назад
Ну так эвакуация была проведена грамотно.
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