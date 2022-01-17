47 минут назад
В двух школах Липецкой области объявлен частичный карантин
В общей сложности на дистанционное обучение перешёл 51 ученик.
В общей сложности на дистанционное обучение перешёл 51 ученик.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в областном центре закрыт на карантин класс в школе №49.
Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.
По данным на 17 января, в Липецке болеет 2181 ученик или 3,7% от общего числа. Никто из педагогов не находится на больничном с острыми респираторными вирусными инфекциями.
Бабушка
Сергей 13