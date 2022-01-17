В двух школах Липецкой области объявлен частичный карантин

В общей сложности на дистанционное обучение перешёл 51 ученик.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления образования и науки Липецкой области, на карантин по ОРВИ в Липецкой области закрыты два класса в двух школах – в Липецке и в Измалково.В общей сложности на дистанционное обучение перешёл 51 ученик.Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в областном центре закрыт на карантин класс в школе №49.Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.

По данным на 17 января, в Липецке болеет 2181 ученик или 3,7% от общего числа. Никто из педагогов не находится на больничном с острыми респираторными вирусными инфекциями.