В тройном столкновении пострадали водитель и его пасссажирка

За три дня на дорогах Липецкой области пострадали пять человек, один – погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 января в Ельце вечером на улице Ломоносова столкнулись автомобили «Тойота» с 33-летним водителем, «Шкода» под управлением 56-летнего мужчины и «Фольксваген» под управлением 30-летнего водителя. С места аварии доставлены в больницу 53-летняя пассажирка и 56-летний водитель «Шкоды».

В тот же день в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись легковой автомобиль «Рено» под управлением 38-летнего мужчины и грузовик «Вольво» с 34-летним водителем. Водитель «Рено» погиб. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.





Фото УГИБДД по Липецкой области

В Хлевенском районе на трассе «Дон» 53-летний водитель «Опеля» не справился с управлением, съехал на обочину и автомобиль врезался в световую опору. Водителя доставили в больницу. Причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3880 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 37 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 153.