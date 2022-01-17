сегодня, 09:05
В тройном столкновении пострадали водитель и его пасссажирка
За три дня на дорогах Липецкой области пострадали пять человек, один – погиб.
В тот же день в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись легковой автомобиль «Рено» под управлением 38-летнего мужчины и грузовик «Вольво» с 34-летним водителем. Водитель «Рено» погиб. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.
Фото УГИБДД по Липецкой области
В Хлевенском районе на трассе «Дон» 53-летний водитель «Опеля» не справился с управлением, съехал на обочину и автомобиль врезался в световую опору. Водителя доставили в больницу. Причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3880 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 37 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 153.