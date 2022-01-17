67-летняя мошенница представилась пенсионерке ее соседкой

В конце декабря 2021 года в квартиру 81-летней пенсионерке постучала женщина, которая представилась ее соседкой. Гостья попросила у пожилой женщины в долг 3 000 рублей, та не отказала. Через некоторое время пенсионерка позвонила соседке по телефону и узнала, что она к ней не приходила и никаких денег в долг не брала. Женщина обратилась в полицию.



Полицейские задержали 67-летнюю подозреваемую в мошенничестве. Задержанная рассказала, что на улице она встретила пожилую женщину и спросила у нее у кого можно занять деньги. Липчанка предложила обратиться к ее соседке. В процессе разговора подозреваемая узнала, где живет пенсионерка и некоторые подробности о ней. Постучав в квартиру пожилой женщины злоумышленница спрятала лицо под капюшоном и представилась ее соседкой.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.





