Происшествия

сегодня, 08:48

67-летняя мошенница представилась пенсионерке ее соседкой

685
#мошенничество
67-летняя мошенница представилась пенсионерке ее соседкой

В конце декабря 2021 года в квартиру 81-летней пенсионерке постучала женщина, которая представилась ее соседкой. Гостья попросила у пожилой женщины в долг 3 000 рублей, та не отказала. Через некоторое время пенсионерка позвонила соседке по телефону и узнала, что она к ней не приходила и никаких денег в долг не брала. Женщина обратилась в полицию.

Полицейские задержали 67-летнюю подозреваемую в мошенничестве. Задержанная рассказала, что на улице она встретила пожилую женщину и спросила у нее у кого можно занять деньги. Липчанка предложила обратиться к ее соседке. В процессе разговора подозреваемая узнала, где живет пенсионерка и некоторые подробности о ней. Постучав в квартиру пожилой женщины злоумышленница спрятала лицо под капюшоном и представилась ее соседкой. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


685
#мошенничество

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Усманском районе при пожаре пострадали двое маленьких детей
#дети #пожар
В Усманском районе при пожаре пострадали двое маленьких детей

34 минуты назад

Происшествия
В тройном столкновении пострадали водитель и его пасссажирка
#авария #ДТП
В тройном столкновении пострадали водитель и его пасссажирка

58 минут назад

Происшествия
Женщины-налётчицы из Липецка похитили в Москве коллекцию старинных часов на 10 миллионов рублей
#Кража #антиквариат
11
Женщины-налётчицы из Липецка похитили в Москве коллекцию старинных часов на 10 миллионов рублей

вчера, 23:28

Происшествия
Житель Становлянского района избил полицейского ногами
#Следственный комитет #насилие
19
Житель Становлянского района избил полицейского ногами

вчера, 17:08

Происшествия
Самой отпетой водительнице Липецка грозит ответственность за повторную пьяную езду
#Пьяная езда
70
Самой отпетой водительнице Липецка грозит ответственность за повторную пьяную езду

вчера, 08:46

Происшествия
В Липецке столкнулись два автобуса
#ДТП
46
В Липецке столкнулись два автобуса

15.01.2022 18:28

Происшествия