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67-летняя мошенница представилась пенсионерке ее соседкой
В конце декабря 2021 года в квартиру 81-летней пенсионерке постучала женщина, которая представилась ее соседкой. Гостья попросила у пожилой женщины в долг 3 000 рублей, та не отказала. Через некоторое время пенсионерка позвонила соседке по телефону и узнала, что она к ней не приходила и никаких денег в долг не брала. Женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.