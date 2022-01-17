Липчане добили команду коммунистов, страдающую от коронавируса

Почти весь состав соперников слёг с COVID,у руля команды встал тренер вратарей.

Игроки и болельщики мини-футбольного клуба Липецкой области радуются гостевой победе своей команды над дублем столичного КПРФ – 4:1.

«Коммунистам» пришлось готовиться к игре в форс-мажорных обстоятельствах – почти всю команду скосил коронавирус. Из-за положительных тестов на COVID, в частности, не смогли сыграть против липчан лучшие бомбардиры КПРФ-2 Александр Коробейников и Денис Исаков (по 11 мячей), Никита Илько (10).

В итоге партийцы была вынуждены выпустить на паркет игроков из третьей команды в системе клуба «Красной гвардии», выступающей в первенстве Москвы, разбавив их игроками из основной команды КПРФ, выступающей в Суперлиге – Владиславом Мерлушкиным, выведшим командой с капитанской повязкой на рукаве, и Олегом Кручининым. Последний является воспитанником липецкого мини-футбола, но в матче против земляков отметился только жёлтой карточкой в конце первого тайма. В итоге на матч «коммунисты» наскребли всего 8 полевых футболистов и одного несменяемого вратаря Михаила Нужнова из «Красной гвардии». В отсутствие 55-летнего Евгения Елеонского командой руководил тренер вратарей КПРФ Вячеслав Михеев, в прошлом вратарь МФК «Липецк».

Липчане открыли сч1 уже на 5-й минуте: Павел Назаров оказался самым расторопным на «пятачке» перед воротами после мастерской передачи Ивана Крылова, отрезавшего вратаря – 1:0.

Правда, на 13-й минуте опытный Мерлушкин после ввода мяча из аута дальним ударом с рикошетом от штанги восстановил равенство.

Спустя минуту штанга вновь сыграла против липчан – удар Ильи Андреева пришёлся в каркас ворот. Но на 16-й минуте Андреев добился своего, причём этот гол стал самым красивым в матче: после подачи углового липчанин поймал мяч точно на ногу и эффектно пробил аккурат в «девятку».

До перерыва липчане имели ещё несколько возможностей увеличить счёт, но забили только во втором тайме: усечённый состав хозяев уставал гораздо быстрее липчан и в итоге Иван Крылов забил с острого угла, а Владимир Рагожников отличился после многоходовой комбинации и скидки мяча головой Андреевым – 4:1.

С приходом известного тренера Темура Алекперова липецкая команда преобразилась. Ещё недавно она находилась в подвале турнирной таблицы, а теперь уже мало кто сомневается в выходе липчан в плей-офф. В таблице наши поднялись на 7-е место и уверенно себя чувствуют перед следующим непростым испытанием: в субботу, 21 января их ждёт выездной матч против занимающего 2-е место московского «Спартака».

КПРФ-2 (Москва) – Липецкая область – 1:4 (1:2)

Голы: П.Назаров, 5 – 0:1. Мерлушкин, 13 – 1:1. И.Андреев, 16 – 1:2. И.Крылов, 39 – 1:3. Рагожников, 47 – 1:4.

Фолы: 7-6 (3-1). Предупреждения: Кручинин, Нужнов - Мадияров.

15 января. Реутов. СК «Старт». 200 зрителей.