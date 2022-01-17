Происшествия

вчера, 23:28

Женщины-налётчицы из Липецка похитили в Москве коллекцию старинных часов на 10 миллионов рублей

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#Кража #антиквариат
Женщины-налётчицы из Липецка похитили в Москве коллекцию старинных часов на 10 миллионов рублей

Две очаровательные барышни, знающие толк в искусстве, специально приехали в столицу ради кражи.

В Москве обезвредили банду охотников за антиквариатом. Полицейские из столицы задержали похитителей картин и старинных часов, приехавших специально для этого из Липецка в Москву, об это в воскресенье, 16 января, сообщили в министерстве внутренних дел России.

При тщательном расследовании сотрудникам полиции удалось установить личности похитителей, ими оказались две женщины 1985 года рождения, которые приехали для этой цели в столицу 10 января. По версии следствия, задержанные похитили ценности из частного дома на Вознесенском переулке у предпринимателя, занимающегося торговлей искусством.

Предприниматель лишился коллекции старинных часов, датируемых XVII веком. Кроме того, налётчицы прихватили с собой картину современной художницы картин художницы Армине Хачатрян, основательны собственной галереи живописи, советника Российской Академии естествознания и руководителя Научно исследовательского института экспертизы произведений искусств и архитектуры (с 2012 г.).

По предварительным данным, стоимость украденного имущества может превышать 10 миллионов рублей. Отмечается, что часть украденного, представляет культурную ценность.

В отношении задержанных заведены уголовные дела по статьям 158 и 164 УК РФ, «Кража» и «Хищение предметов, имеющих особую ценность», похитителям грозит до 10 лет лишения свободы. Фигуранток заключили под стражу.

Фото pinterest.com


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#Кража #антиквариат

Комментарии (3)

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Урри

56 минут назад
давайте будем нести искусство людям
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да

вчера, 23:46
В Липецке уважают искусство и стараются всегда его привезти к нам в регион для общего культурного досуга
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Че́рная сметана

вчера, 23:44
Бабыньки просто хотели сделать подарок своему кумиру - Моргенштерну...
ответить

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