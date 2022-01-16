Происшествия

9 минут назад

Житель Становлянского района избил полицейского ногами

96
#Следственный комитет #насилие
Житель Становлянского района избил полицейского ногами

Страж закона испытал чудовищную боль.

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Становлянского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношения представителя власти».

Как сообщили в Следственном комитете, обвиняемый, находившийся в состоянии опьянения, возле продуктового магазина, не желая быть доставленным в отдел полиции за антиобщественное поведение, в ответ на обоснованное замечание сотрудника полиции, нанес  представителю власти два удара ногой по телу, причинив физическую боль.

Сотрудник полиции сообщил об избиении своим коллегам.

Следователи собрали достаточно доказательств по делу, впрочем, и сам обвиняемый полностью признал свою вину. Дело передано в суд, который может отправить мужчину за решётку на срок до 5-ти лет.

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#Следственный комитет #насилие

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