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17 минут назад

В Липецкую область Скандинавский циклон вернет снег с метелью

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#Погода
В Липецкую область Скандинавский циклон вернет снег с метелью

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов Скандинавского циклона, который сейчас господствует в ЦФО – ожидается снег, днем 17 января во время метели порывы юго-западного ветра усилятся до 15-20 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 и 18 января – 3-6 градусов мороза, что на 4-7 градусов выше нормы, 19 января – 8-9 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от -6 до -11 градусов, днем будет от 0 до -5 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью составит от -8 до -1- градусов, днем будет от -1 до -3 градусов.

День 17 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 34 градуса мороза.

219
#Погода

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