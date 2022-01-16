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сегодня, 12:59

Липецкая область провела большой спортивный праздник на Красной площади в Москве

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Липецкая область провела большой спортивный праздник на Красной площади в Москве

Старый Новый год по-липецки отметили в Москве.

На Красной площади Липецкая область представила свой туристический потенциал и провела масштабный спортивный праздник, в котором принял участие глава региона Игорь Артамонов, сообщается на портале администрации Липецкой области.

«Сегодняшний праздник – замечательное событие, вдохновляющее, объединяющее. Это серьёзная презентация нашей области в таком знаковом месте и, конечно, популяризация спорта. Сюда приехали юные липецкие хоккеисты, многие из них впервые на Красной площади. У них радость в глазах. Это дорогого стоит и очень приятно, что удалось организовать для них незабываемый праздник», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Основным событием стал товарищеский хоккейный матч между командой Службы коменданта Московского Кремля и сборной администрации Липецкой области. Руководитель региона Игорь Артамонов, комендант Московского Кремля Сергей Удовенко и трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Мальцев приняли участие в символическом вбрасывании шайбы.

«Мы рады приветствовать команду Липецкой области – региона замечательных людей, самобытной культуры и истории. Замечательно, что вы поддерживаете спортивные традиции. Надеюсь, что сегодняшний праздник их только укрепит, а хоккеистам желаю красивой и бескомпромиссной игры», – сказал комендант Московского Кремля Сергей Удовенко, приветствуя команды.

За сборную администрации Липецкой области выступали представители общественных организаций, органов власти, руководители и представители спортивных школ, коммерческих структур. Все игроки команды Службы коменданта Московского Кремля – действующие сотрудники силового ведомства, в их числе военнослужащие Президентского полка, проходящие военную службу по призыву. Игроки успешно выступают в кубке ФСО России, стабильно занимают одни из лидирующих мест в турнирной таблице. Липчане с первых минут задали игре высокий темп, вели в счёте в течение всего матча и в итоге победили со счётом 6:5.

На праздник в Москву были приглашены юные липецкие спортсмены – хоккейная сборная спортшколы №11 и команда по специальному хоккею «Снежные барсы», в которую входят дети с расстройствами аутистического спектра. Лучших молодых хоккеистов региона чествовали на главной площади страны. Им вручили сувениры и клюшки с автографом мировой звезды спорта, выдающегося советского хоккеиста, тренера, депутата Государственной Думы РФ Владислава Третьяка.

«Надеюсь, сегодняшний праздник только усилит у наших ребят любовь к спорту. Желаю вам много раз выходить на лёд для игры в важнейших турнирах и получать медали», – сказал Игорь Артамонов.

Новогодние подарки получили и 12 липчан, которые служат в Президентском полку. А для Ильи Акиньшина сегодняшний праздник стал почти чудом – липецкому военнослужащему организовали встречу с родителями, которых он не видел полгода. Как пояснил командир Президентского полка генерал-майор Андрей Филякин, ковидные ограничения не позволили устроить подобные встречи для всех служащих в Кремле липчан, поэтому такая возможность была предоставлена лучшему из них.

Праздник завершился весёлыми спортивными конкурсами и массовым катанием на коньках. Гости, посетившие в этот день липецкую площадку, также узнали о красоте и гостеприимстве нашего региона. Москвичам и гостям столицы был представлен туристический бренд «Липецкая Земля». Перед жителями и гостями столицы выступили ансамбли ОЦКНТ — «Вера», «Раздолье», «Россиянка» и вокальная группа театра танца «Казаки России».


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Комментарии (6)

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Оййй....

1 минуту назад
Больше восторга было бы от своевременной очистки улиц. Город щарос снежным куча и. Автобусы не могут разминуться на дороге из-за снега. А тут пир во время чумы. Не тем бы бахвалиться надо.
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м9

7 минут назад
Отлично провели корпоратив на красной площади.. Как на области сказалось, или Липецке? Дворцов нет, старичок Звездный, и надувная шляпа... Арены настоящей в регионе нет... во дворах коробки в без льда. Зато катки платные) Лучше бы не хвастались такими новостями... Посмотрели как в Москве снег чистят? А как в Липецкой области? Делайте выводы.
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И смех, и грех

10 минут назад
.....и что дальше? :)))
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Логан

11 минут назад
Александр Мальцев не трёх, а 2-х кратный Олимпийский чемпион.
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Фанат

26 минут назад
Вот это хорошая идея! Молодцы!!
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,008

31 минуту назад
Показуха опять сплошная, пыль в глаза, отвлечение о реальных проблем в городе
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