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сегодня, 12:33
Российские миротворцы вернулись из Казахстана
В Московскую область из Казахстана прибыли 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.
Миротворцы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении их миссии. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, окончательно процесс возвращения военных должен завершиться 19 января.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась также заявил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после массовых беспорядков.
2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, вызванные повышением цен на газ почти в два раза. Впоследствии они переросли в беспорядки. Экономические требования митингующих сменились политическими, они потребовали ухода бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики
Миротворцы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении их миссии. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, окончательно процесс возвращения военных должен завершиться 19 января.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась также заявил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после массовых беспорядков.
2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, вызванные повышением цен на газ почти в два раза. Впоследствии они переросли в беспорядки. Экономические требования митингующих сменились политическими, они потребовали ухода бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики