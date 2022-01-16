В России

сегодня, 12:33

Российские миротворцы вернулись из Казахстана

107
В Московскую область из Казахстана прибыли 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

Миротворцы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении их миссии. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, окончательно процесс возвращения военных должен завершиться 19 января.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась также заявил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после массовых беспорядков.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, вызванные повышением цен на газ почти в два раза. Впоследствии они переросли в беспорядки. Экономические требования митингующих сменились политическими, они потребовали ухода бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики
107

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Семью российских туристов с детьми депортировали с Мальдив
Семью российских туристов с детьми депортировали с Мальдив

сегодня, 12:47

В России
Госуслуги разослали предупреждение о мошенниках
Госуслуги разослали предупреждение о мошенниках

сегодня, 12:28

В России
В Саратове мальчик совершил самоубийство из-за телефона
В Саратове мальчик совершил самоубийство из-за телефона

сегодня, 12:01

В России
В Сочи погиб фрирайдер из Воронежа
В Сочи погиб фрирайдер из Воронежа

вчера, 21:17

В России
На Курилах объявили угрозу цунами
На Курилах объявили угрозу цунами

вчера, 20:53

В России
Пропавшую на Сахалине 10-летнюю девочку нашли живой в собачьей будке
Пропавшую на Сахалине 10-летнюю девочку нашли живой в собачьей будке

вчера, 19:03

В России