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22 минуты назад
В Китае ввели запрет на показ по телевидению накрашенных мужчин
Власти Китая ввели запрет на показ по телевидению изображений накрашенных мужчин, сообщает Газета.ру.
Власти подчеркнули, что образы накрашенных артистов не совпадают с «традиционным» представлением о мужчинах. По информации издания, по телевидению теперь также нельзя показывать личностей, уличенных в противоречии «общественному порядку и морали».
Также телевидение призвали сделать упор на социалистическую и традиционную китайскую культуру вместо развлекательного сегмента. Под запрет попал и контент, побуждающий зрителей к большим тратам, и демонстрирующий роскошь. Запретили телевидению и публиковать различные рейтинги знаменитостей и участвовать в телешоу детям звезд, а также платить высокие зарплаты и демонстрировать роскошь. Сотрудникам запрещено выплачивать слишком высокие зарплаты.
Также лидер компартии Китая Си Цзиньпин запретил всем вещательным компаниям допускать в эфир женоподобных мужчин. Национальная администрация радио и телевидения в свою очередь заявила, что китайские компании должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике».
Власти подчеркнули, что образы накрашенных артистов не совпадают с «традиционным» представлением о мужчинах. По информации издания, по телевидению теперь также нельзя показывать личностей, уличенных в противоречии «общественному порядку и морали».
Также телевидение призвали сделать упор на социалистическую и традиционную китайскую культуру вместо развлекательного сегмента. Под запрет попал и контент, побуждающий зрителей к большим тратам, и демонстрирующий роскошь. Запретили телевидению и публиковать различные рейтинги знаменитостей и участвовать в телешоу детям звезд, а также платить высокие зарплаты и демонстрировать роскошь. Сотрудникам запрещено выплачивать слишком высокие зарплаты.
Также лидер компартии Китая Си Цзиньпин запретил всем вещательным компаниям допускать в эфир женоподобных мужчин. Национальная администрация радио и телевидения в свою очередь заявила, что китайские компании должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике».