Липецкий баскетбол установил новый антирекорд

Так много нам ещё не забрасывали даже в текущем сложном чемпионате.

Липецкие баскетболисты на своей площадке потерпели разгромное поражение от курских «Русичей». Вновь нашу команду обыграли почти с двойной разницей в счёте, при этом «Мицубаскет» получил рекордное даже для нынешнего сезона количество очков в свою корзину, счёт игры – 68:127.

Более или менее упорное сопротивление липчане оказывали только в первой четверти. «Мицубаскет» даже вёл в счёте – 6:5, 19:18. Но в концовке игрового отрезка «Русичи» всё-таки сумели обеспечить себе 7-очковый отрыв – 28:21.

Вторую четверть гости выиграли уже с двукратным преимуществом – 32:16, а третью и того крупнее – 38:15. Счёт заключительной партии – 29:16.

У липчан самыми результативными стали ветераны команды: играющий тренер Константин Бреев набрал 15 очков. У Дмитрия Рытенко и Павла Крыкова – по 12, причём Крыков добавил к своему персональному результату ещё и 9 подборов.

У «Русичей» тоже солировала отнюдь не молодежь. 30-летний атакующий защитник Роман Казюлин принёс команде 24 очка, 32-летний центровой Александр Литвяков сделал «дабл-дабл» - 20 очков и 11 подборов.

«Мицубаскет» продолжает лежать на самом дне турнирной таблицы Суперлиги-2, занимая последнее, 12-е место, команде срочно требуется усиление.