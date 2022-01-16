Честный гаишник не прельстился взяткой в 30 тысяч рублей

За попытку подкупа житель Долгоруково получил условный срок.

46-летнего жителя Долгоруковского района признали виновным в попытке подкупить инспектора ГИБДД. Доказательства по этому делу собрал Тербунский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.

Как сообщили в Следственном комитете, 24 сентября прошлого года мужчина попался пьяным за рулём. Обычно штраф в таких случаях составляет 30 тысяч рублей, но к нему прилагается куча всяких дополнительных неприятностей – эвакуация автомобиля на штрафстоянку, лишение водительских прав и т.д. Водитель попытался решить вопрос проще – предложил 30 тысяч рублей автоинспектору.

Однако полицейский оказался почти святым, взятку не принял, а составил рапорт о попытке подкупа.

- В ходе расследования фигурант признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном, - заявили в СК, - Между тем доказательная база была собрана в полном объеме. В итоге суд приговорил мужчину к 2-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.