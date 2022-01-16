Общество

сегодня, 09:37

Честный гаишник не прельстился взяткой в 30 тысяч рублей

12 1274
#Взятка #ГИБДД #пьяная езда
1
Честный гаишник не прельстился взяткой в 30 тысяч рублей

За попытку подкупа житель Долгоруково получил условный срок.

46-летнего жителя Долгоруковского района признали виновным в попытке подкупить инспектора ГИБДД. Доказательства по этому делу собрал Тербунский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.

Как сообщили в Следственном комитете, 24 сентября прошлого года мужчина попался пьяным за рулём. Обычно штраф в таких случаях составляет 30 тысяч рублей, но к нему прилагается куча всяких дополнительных неприятностей – эвакуация автомобиля на штрафстоянку, лишение водительских прав и т.д. Водитель попытался решить вопрос проще – предложил 30 тысяч рублей автоинспектору.

Однако полицейский оказался почти святым, взятку не принял, а составил рапорт о попытке подкупа.

- В ходе расследования фигурант признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном, - заявили в СК, - Между тем доказательная база была собрана в полном объеме. В итоге суд приговорил мужчину к 2-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

12 1274
#Взятка #ГИБДД #пьяная езда
1

Комментарии (13)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель Липецка

3 минуты назад
Написали же до этого, что вызвал дпс участковый, поэтому они мне захотели брать. А так в области можно и за 10 договориться.
ответить

Тридцать мало

4 минуты назад
Дал бы 100...тут стоило подумать.
ответить

Ваня

13 минут назад
Недавно при выезде с * проверяли багажники , что то искали. Оказалось , что за неоформленную дичь просили от 60 килорублей. А тут синий только 30 давал...
ответить

Липчанин

14 минут назад
Ещё раз подтвердилась пословица-Чисто сердечно признание смегчяет вину, и увеличивает срок. Если бы не сознался то ещё бы пришлось очень проблемотично доказать
ответить

лебедянец

33 минуты назад
30 штук для него -тьфуууууууууу!
ответить

Ну

42 минуты назад
Говорят же вам МАЛО!
ответить

Ага

55 минут назад
Да Вы что .... Вот это прикол
ответить

459

сегодня, 09:55
...маловато будет...
ответить

Артем

сегодня, 09:53
ахаха мэм в тему
ответить

Смотрящий

сегодня, 09:51
Апельсинчик ... не зашел! Ушел на результат ...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области на злостных неплательщиков алиментов возбуждено 585 уголовных дел
#дети #приставы
23
В Липецкой области на злостных неплательщиков алиментов возбуждено 585 уголовных дел

вчера, 16:19

Общество
Спасатели вызволили из снежного плена четыре машины
#снег #спасатели
14
Спасатели вызволили из снежного плена четыре машины

вчера, 16:04

Общество
В центре Липецка устроили снежный заплыв
#снег
38
В центре Липецка устроили снежный заплыв

вчера, 14:15

Общество
7,1% липчан не боятся встречи с чёрной кошкой
#суеверия #приметы
12
7,1% липчан не боятся встречи с чёрной кошкой

вчера, 12:09

Общество
В частном секторе Липецка завтра отключат холодную воду
#ЖКХ #вода
3
В частном секторе Липецка завтра отключат холодную воду

вчера, 10:11

Общество
Липецкие торговые центры стали игнорировать проверку QR-кода у посетителей
#коронавирус #QR-код
151
Липецкие торговые центры стали игнорировать проверку QR-кода у посетителей

вчера, 09:32

Общество