Самой отпетой водительнице Липецка грозит ответственность за повторную пьяную езду

Кроме того, женщина не имела права управлять автомобилем, поскольку была лишена водительских прав.

Жительнице Липецка, не отличающейся примерным поведением за рулём, грозит уголовная ответственность за повторную пьяную езду.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники ДПС у дома на улице Белана за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Ниссан Альмера». Во время общения с 31-летней водительницей полицейские заметили явные признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования женщина отказалась.

После того, как личность экстравагантной дамы пробили по базе данных, события начали нарастать, как снежный ком. Выяснилось, что в ноябре 2021 года липчанку уже ловили на езде в нетрезвом состоянии. Тогда ей выписали штраф в 30 тысяч рублей. Забрали машину на штрафстоянку и лишили водительских прав на полтора года. Однако всего через два месяца дамочка вновь оказалась за рулём и вновь – нетрезвой.

Кроме того, гражданка не раз привлекалась у административной ответственности за управление транспортным средством без обязательного страхового полиса.

- Отдел № 7 УМВД России по Липецку возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, - сообщили в полиции, - Максимальная санкция статьи предусматривает до 2-х лет лишения свободы. Пока женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.



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