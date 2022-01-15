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44 минуты назад
Пропавшую 10-летнюю девочку на Сахалине нашли живой в собачьей будке
Пропавшую 10-летнюю девочку в городе Углегорск на Сахалине нашли живой в собачьей будке, ребенок скрывался там от метели, сообщает Лента.ру.
Девочка провела в будке несколько часов в ночь на 14 января. Когда школьница пропала, ее родители рассказали, что она любит проводить время с домашними животными.
Во время поисков правоохранители опросили местных жителей. До пропажи ее видели играющей с одной из собак по соседству, что и навело волонтеров на мысль проверить дома всех владельцев четвероногих в окрестностях. Будка, в которой девочка провела несколько часов, находилась в 500 метрах от ее родного дома. Девочка лежала в будни в обнимку с собакой.
Спасенную девочку сразу же доставили в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.
Девочка провела в будке несколько часов в ночь на 14 января. Когда школьница пропала, ее родители рассказали, что она любит проводить время с домашними животными.
Во время поисков правоохранители опросили местных жителей. До пропажи ее видели играющей с одной из собак по соседству, что и навело волонтеров на мысль проверить дома всех владельцев четвероногих в окрестностях. Будка, в которой девочка провела несколько часов, находилась в 500 метрах от ее родного дома. Девочка лежала в будни в обнимку с собакой.
Спасенную девочку сразу же доставили в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.