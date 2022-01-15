В Липецке столкнулись два автобуса

По предварительным данным, никто не пострадал.

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Сегодня вечером в Липецке на улице Пришвина столкнулись два автобуса. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП никто не пострадал, водители автобусов даже не обращались в полицию за оформлением происшествия.



Автобус 323-го маршрута не разъехался с «ПАЗом». Образовался затор - машины пытаются объезжать место аварии по тротуару.