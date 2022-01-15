Происшествия

сегодня, 18:28

В Липецке столкнулись два автобуса

13 1922
#ДТП
3

По предварительным данным, никто не пострадал.

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Сегодня вечером в Липецке на улице Пришвина столкнулись два автобуса. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП никто не пострадал, водители автобусов даже не обращались в полицию за оформлением происшествия. 

Автобус 323-го маршрута не разъехался с «ПАЗом». Образовался затор - машины пытаются объезжать место аварии по тротуару.
13 1922
#ДТП
3

Комментарии (14)

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Павлик Морозов

5 минут назад
Ждите повышения цены за проезд на обновление подвижного состава!
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вальяжный автогаражевладелец

9 минут назад
А. В., .. не надо чистить. меньше ездить будут
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Олег

13 минут назад
советский вездеход, кошмар вообще уже мертвых на кладбище возят на маршрутках марки мерседес наших терпил на собачьих будках еще с такими интервалами как на 332 маршруте это вообще возмутительно
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Мимо проходил

16 минут назад
Господа выезжайте за город ,все посчищенно.
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советский вездеход

22 минуты назад
ПАЗику дорога не нужна
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Сергей V

26 минут назад
А. В., сельские стандарты тяп-ляп прижились в городе. Они снегозадержание на поле путают с его уборкой в городе.
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А. В.

35 минут назад
Может надо дороги чистить?
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123

35 минут назад
Пазики по прежнему ходят шел 2022 год а Уваркина говорила что это маршруты с низким пассажира потоком на которыз якобы очень сложно перевозчику обновлять транспорт только пассажирам маршрутам 321 332 и 346 это лучше неговорить когда ездят в переполненных автобусах.
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Сергей V

39 минут назад
Когда же в Липецке поменяют всех неучей кумовьев, чтоб хотя бы дороги чистили как положено?? Даже на пр.Победы правая полоса для автобусов на 2/3 прочищена. Сегодня утром сам еле с автобусом разминулся.
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кокс

41 минуту назад
На Опытной вообще не чистят просто ад для пешеходов друг живет там знаю о чем говорю.
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