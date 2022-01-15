Общество

26 минут назад

В Липецкой области на злостных неплательщиков алиментов возбуждено 585 уголовных дел

116
#дети #приставы
В Липецкой области на злостных неплательщиков алиментов возбуждено 585 уголовных дел

В прошлом году в пользу несовершеннолетних детей судебными приставами перечислено более 130 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, в минувшем году там находилось более 13 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. В пользу несовершеннолетних детей судебными приставами перечислено более 130 миллионов рублей.

В 2021 году 762 должника по алиментам были привлечены к административной ответственности. В отношении должников, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, дознавателями УФССП России по Липецкой области возбуждено 585 уголовных дел.

- Привлечение должника к уголовной ответственности в случае уклонения от уплаты алиментов возможно только при условии, что он ранее подвергался административному наказанию за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, постановление судьи о назначении наказания вступило в законную силу и не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию (со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления), - отмечают в пресс-службе УФССП по Липецкой области.
116
#дети #приставы

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спасатели вызволили из снежного плена четыре машины
#снег #спасатели
Спасатели вызволили из снежного плена четыре машины

36 минут назад

Общество
В центре Липецка устроили снежный заплыв
#снег
15
В центре Липецка устроили снежный заплыв

сегодня, 14:15

Общество
7,1% липчан не боятся встречи с чёрной кошкой
#суеверия #приметы
6
7,1% липчан не боятся встречи с чёрной кошкой

сегодня, 12:09

Общество
В частном секторе Липецка завтра отключат холодную воду
#ЖКХ #вода
В частном секторе Липецка завтра отключат холодную воду

сегодня, 10:11

Общество
Липецкие торговые центры стали игнорировать проверку QR-кода у посетителей
#коронавирус #QR-код
106
Липецкие торговые центры стали игнорировать проверку QR-кода у посетителей

сегодня, 09:32

Общество
В липецких лесах собрали около 20 тонн шишек
#лес #деревья
2
В липецких лесах собрали около 20 тонн шишек

сегодня, 09:25

Общество