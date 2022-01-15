В Липецкой области на злостных неплательщиков алиментов возбуждено 585 уголовных дел

В прошлом году в пользу несовершеннолетних детей судебными приставами перечислено более 130 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, в минувшем году там находилось более 13 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. В пользу несовершеннолетних детей судебными приставами перечислено более 130 миллионов рублей.



В 2021 году 762 должника по алиментам были привлечены к административной ответственности. В отношении должников, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, дознавателями УФССП России по Липецкой области возбуждено 585 уголовных дел.



- Привлечение должника к уголовной ответственности в случае уклонения от уплаты алиментов возможно только при условии, что он ранее подвергался административному наказанию за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, постановление судьи о назначении наказания вступило в законную силу и не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию (со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления), - отмечают в пресс-службе УФССП по Липецкой области.