В России
58 минут назад
В Тверской области собака насмерть загрызла ребенка
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетнего ребенка, которого загрызли собаки в Калининском районе Тверской области.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону, передает РЕН ТВ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении матери мальчика, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказано в сообщении.
По версии следствия, жительница деревни Аркатово вышла с сыном в огород и направилась к вольерам со своими собаками. Она оставила ребенка без присмотра, а в это время собаки накинулись на него и загрызли. В момент нападения на огороженной территории находилось не менее пяти животных крупной породы.
В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям законных представителей ребенка и органов профилактики.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону, передает РЕН ТВ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении матери мальчика, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказано в сообщении.
По версии следствия, жительница деревни Аркатово вышла с сыном в огород и направилась к вольерам со своими собаками. Она оставила ребенка без присмотра, а в это время собаки накинулись на него и загрызли. В момент нападения на огороженной территории находилось не менее пяти животных крупной породы.
В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям законных представителей ребенка и органов профилактики.