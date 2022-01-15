В России

58 минут назад

В Тверской области собака насмерть загрызла ребенка

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетнего ребенка, которого загрызли собаки в Калининском районе Тверской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону, передает РЕН ТВ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении матери мальчика, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, жительница деревни Аркатово вышла с сыном в огород и направилась к вольерам со своими собаками. Она оставила ребенка без присмотра, а в это время собаки накинулись на него и загрызли. В момент нападения на огороженной территории находилось не менее пяти животных крупной породы.

В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям законных представителей ребенка и органов профилактики.
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