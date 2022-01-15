Липчанина будут судить за кражу электроинструментов на 256 300 рублей

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратурой Советского района Липецка направлено в суд уголовное дело по факту кражи из строительных вагончиков у дома №5 на улице Индустриальной в Липецке.



По версии следствия, в сентябре прошлого года 49-летний ранее судимый липчанин повредил петли крепления навесных замков на входных дверях и проник в два строительных вагончика, откуда украл различные электроинструменты. Всего ООО «Фасад-Комплект» был причинён ущерб на сумму 256 300 рублей.



Теперь по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит до шести лет лишения свободы.