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57 минут назад
В Казахстане в ходе беспорядков погибла россиянка
Гражданка России погибла в начале января в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в республике.
Погибшая в ходе протестов в Жамбылской области Казахстана гражданка России была матерью троих детей от четырех до восьми лет. Она работала в сфере обслуживания, посещала местный клуб немецкой молодежи «Juwel», иногда проводила различные мероприятия и кружки для детей. По данным СМИ, ее семь раз ударили ножом и добили контрольным выстрелом в голову, когда она закрывала кофейню. Мародеры хотели ограбить помещение.
"В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбылская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Вскоре экономические требования сменились политическими, протестующие требовали отставки правительства и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти.
Погибшая в ходе протестов в Жамбылской области Казахстана гражданка России была матерью троих детей от четырех до восьми лет. Она работала в сфере обслуживания, посещала местный клуб немецкой молодежи «Juwel», иногда проводила различные мероприятия и кружки для детей. По данным СМИ, ее семь раз ударили ножом и добили контрольным выстрелом в голову, когда она закрывала кофейню. Мародеры хотели ограбить помещение.
"В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбылская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Вскоре экономические требования сменились политическими, протестующие требовали отставки правительства и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти.