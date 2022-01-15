Общество

58 минут назад

В центре Липецка устроили снежный заплыв

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#снег
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Удивляли народ в канун Старого Нового года.

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Вечером 13 января в Липецке на улице Нижней Логовой устроили снежный заплыв.

Всё начиналось как в кино: «Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция…». Ну а 13 января — это почти как 31 декабря...

Как рассказал GOROD48 участник заплыва Андрей Корчагин, он с друзьями ходит в баню не только под Новый год, а вообще каждый четверг. И такой традиции уже 10 лет. Канун Старого Нового года в этом году выпал как раз на четверг.

- Мы вообще любим обтираться снегом, купаться в ледяном Дону, обливаться холодной водой — для нас это регулярная история, даже наши дети в этом участвуют, - признался Андрей Корчагин. - На этот раз с другом Тимофеем мы решили устроить соревнования — заплыв или купание в снегу. Было это примерно в 9 вечера. Суть соревнований была в том, кто дольше проплывёт. Проплыли мы всего метров 15-20 - в снегу-то холодно! Победил Тимофей - он даже брасом проплыл!
3 1069
#снег
3

Комментарии (3)

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Липча

9 минут назад
Чё за баня?
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Собачник.

22 минуты назад
А я там недавно собак выгуливал, они сделали своё дело .
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Два дебила

31 минуту назад
Это сила!
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