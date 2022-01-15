В Липецкой области небольшой снег и до -8

На погоду продолжат влиять циклоны с Атлантики.

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится влияние на погоду циклонов с Атлантики. При порывистом ветре ожидается небольшой, 17 января умеренный снег, местами метель. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, временами порывы до 16 м/сек. Температура ночью и днем составит от -3 до -8 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от -6 до -8 градусов, днем будет от -4 до -6 градусов.

День 16 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1943 году – 31 градус мороза.