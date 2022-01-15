Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области небольшой снег и до -8

328
#снег
1
В Липецкой области небольшой снег и до -8

На погоду продолжат влиять циклоны с Атлантики.

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится влияние на погоду циклонов с Атлантики. При порывистом ветре ожидается небольшой, 17 января умеренный снег, местами метель. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, временами порывы до 16 м/сек. Температура ночью и днем составит от -3 до -8 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от -6 до -8 градусов, днем будет от -4 до -6 градусов.
День 16 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1943 году – 31 градус мороза.
328
#снег
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчан предупреждают о сильном ветре
#ветер
4
Липчан предупреждают о сильном ветре

сегодня, 09:59

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью и днем до -6
#снегопад
4
В Липецкой области ночью и днем до -6

вчера, 17:00

Погода в Липецке
Сегодня метель, завтра - мокрый снег: спасатели распространили предупреждение о непогоде
#снегопад #метель
12
Сегодня метель, завтра - мокрый снег: спасатели распространили предупреждение о непогоде

13.01.2022 19:31

Погода в Липецке
В Липецкой области днем резко потеплеет
#потепление
4
В Липецкой области днем резко потеплеет

13.01.2022 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области снег и до -14
#снегопад
4
В Липецкой области снег и до -14

12.01.2022 17:00

Погода в Липецке
За ближайшие пять дней в Липецке выпадет в полтора раза больше снега
#снег #циклон
28
За ближайшие пять дней в Липецке выпадет в полтора раза больше снега

12.01.2022 14:48

Погода в Липецке