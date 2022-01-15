Происшествия

46 минут назад

В Тербунах горел жилой дом

307
#пожар
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В Тербунах горел жилой дом
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, 14 января в 3:42 в селе Тербуны на улице Дачная загорелся жилой кирпичный дом. Огнём была повреждена внутренняя отделка дома на площади 18 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. 

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На тушение пожара выезжали два пожарных отделения. По предварительным данным, причиной возгорания стало не острожное обращение с огнём.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 8 пожаров, погибших и пострадавших нет.

В Грязинском районе в селе Плеханово на улице Плеханова вчера в 6:39 загорелась баня. Повреждена внутренняя отделка бани на площади 10 квадратных метров.

А в Липецке в девятиэтажном доме на проспекте Победы, 93 в 20:11 горел мусор на кровле дома. Подозревают, что причина возгорания — поджог.

За сутки пожарно-спасательные подразделения также 4 раза привлекались для ликвидации последствий ДТП, в этих авариях один человек погиб и три пострадали.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
307
#пожар
1

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