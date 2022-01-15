В Тербунах горел жилой дом

На тушение пожара выезжали два пожарных отделения. По предварительным данным, причиной возгорания стало не острожное обращение с огнём.Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 8 пожаров, погибших и пострадавших нет.В Грязинском районе в селе Плеханово на улице Плеханова вчера в 6:39 загорелась баня. Повреждена внутренняя отделка бани на площади 10 квадратных метров.А в Липецке в девятиэтажном доме на проспекте Победы, 93 в 20:11 горел мусор на кровле дома. Подозревают, что причина возгорания — поджог.За сутки пожарно-спасательные подразделения также 4 раза привлекались для ликвидации последствий ДТП, в этих авариях один человек погиб и три пострадали.