Общество

24 минуты назад

В частном секторе Липецка завтра отключат холодную воду

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#ЖКХ #вода
В частном секторе Липецка завтра отключат холодную воду

Под отключение попали десять улиц и один переулок.

Как сообщает пресс-служба «РВК-Липецк», завтра, 16 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ с 10:00 до окончания производства работ будет ограничена подача холодной воды потребителям в частном секторе по улицам Индустриальная, Буденного, Небесная, переулке Рядовой, улицам Зоологическая, Смоленская, Сенная, Садовая, Полярная, Сырская, Пролетарская.

Причина отключения воды - устранение утечки на водопроводе диаметром 150 миллиметров.

Подвоз воды по указанным улицам будет организован. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
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#ЖКХ #вода

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