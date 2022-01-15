В частном секторе Липецка завтра отключат холодную воду

Под отключение попали десять улиц и один переулок.

Как сообщает пресс-служба «РВК-Липецк», завтра, 16 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ с 10:00 до окончания производства работ будет ограничена подача холодной воды потребителям в частном секторе по улицам Индустриальная, Буденного, Небесная, переулке Рядовой, улицам Зоологическая, Смоленская, Сенная, Садовая, Полярная, Сырская, Пролетарская.



Причина отключения воды - устранение утечки на водопроводе диаметром 150 миллиметров.



Подвоз воды по указанным улицам будет организован. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.