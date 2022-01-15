Общество

сегодня, 09:32

Липецкие торговые центры стали игнорировать проверку QR-кода у посетителей

10 982
#коронавирус #QR-код
3
Липецкие торговые центры стали игнорировать проверку QR-кода у посетителей

Выявили уже четыре таких нарушения.

На этой неделе сотрудниками управления потребительского рынка было обследовано 23 торговых и торгово-развлекательных центра на предмет соблюдения требований постановления администрации Липецкой области № 159. В результате возбуждено 13 дел об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ, из них 4 дела по факту несоблюдения торговыми центрами проверки QR-кода у посетителей при входе.

- Санкция статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 50 000 рублей, для граждан - от 1 000 до 30 000 рублей, - отметили в управлении. - Меры профилактики действуют с марта 2020 года по настоящее время, направлены на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции и являются обязательными к соблюдению.
10 982
#коронавирус #QR-код
3

Комментарии (10)

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Таня

19 минут назад
Почему церковь не проверят? Впритык стоят.
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Mikl

26 минут назад
Есть закон РФ о правилах проверки, который гласит:любой надзорный орган РФ обязан предупредить заранее предприятие о предполагающейся проверке руководителя предприятия и иметь на руках у проверяющих подписанный заместителем главы области перечень вопросов к руководителю предприятия. Были ли у проверяющих такие документы и заместитель главы из дал постановление о проверке предприятия? Сомневаюсь. А Законы Российской Федерации превыше законов местных управителей.
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Липчанка

31 минуту назад
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал решение отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, так как он требует дальнейшей проработки. Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении. "Решение отложить (законопроект) правильное. Как дальше будет все развиваться, будет видно. Мы не до конца понимаем, что будет с новым штаммом "омикрон" и плюс (в законопроекте) есть определенные "серые места", которые нужно доработать", - сказал РИА Новости Хубезов.
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Жора

34 минуты назад
Никто их не проверяет
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Правда

36 минут назад
Да не ходите Вы туда и коды отменят.
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гостья

38 минут назад
Полная ложь.Вчера в ТЦ "Меркурий" охрана не пустила без QR-кода.Чем ерундой заниматься,дайте этим сотрудникам лопаты,пусть снег гребут.Пользы от них будет больше.
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Когда

42 минуты назад
Начали требовать этот * ,я перестал ходить в торговые центры,хотя у меня он есть.Просто из за принципа.
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60+

42 минуты назад
Правильно делают ! Госдума отложил приём этого закона а местная гопота продолжает себя выпячивать впереди закона и конституции . Меньше воруйте господа депутаты и не бударажде граждан пока не получили ответку !
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Пессимист

48 минут назад
Почему церковь не ограничат QR-кодом? Что Первая необходимость? Молиться можно и дома
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Смотрящий

55 минут назад
Эти все капусту рубят, прекрываясь фиговыми листами в виде протоколов!
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