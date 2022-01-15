Липецкие торговые центры стали игнорировать проверку QR-кода у посетителей

Выявили уже четыре таких нарушения.

На этой неделе сотрудниками управления потребительского рынка было обследовано 23 торговых и торгово-развлекательных центра на предмет соблюдения требований постановления администрации Липецкой области № 159. В результате возбуждено 13 дел об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ, из них 4 дела по факту несоблюдения торговыми центрами проверки QR-кода у посетителей при входе.



- Санкция статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 50 000 рублей, для граждан - от 1 000 до 30 000 рублей, - отметили в управлении. - Меры профилактики действуют с марта 2020 года по настоящее время, направлены на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции и являются обязательными к соблюдению.