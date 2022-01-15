В липецком киоске алкоголь хранили в тайнике между стенами

Вчера изъято более двухсот пачек сигарет и более 50 бутылок алкоголя.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, накануне в ходе совместных мероприятий с прокуратурой Советского района Липецка в двух киосках: на улице Авиационная и на улице Циолковского были установлены факты нелегального оборота алкогольной и табачной продукции.





В киоске на улице Авиационная алкогольная продукция хранилась в тайнике между стенами. Немаркированная табачная продукция хранилась в коробках с продуктовыми товарами. В отношении предпринимателя возбуждено два административных дела по части 4 статьи 15.12 «Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России» и части 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Предпринимателю грозит штраф на сумму более 500 тысяч рублей.



Аналогичные нарушения установлены в нестационарном торговом объекте на улице Циолковского: в этом месте соседний киоск уже был демонтирован, в том числе и по причине нарушений в сфере оборота алкогольной и табачной продукции. В отношении начинающего предпринимателя также возбуждено два административных дела по части 4 статьи 15.12 и части 3 статьи 14.17 КоАП РФ, общая сумма штрафов составит также более 500 тысяч рублей.



В рамках возбужденных дел изъято более двухсот пачек сигарет и более 50 бутылок алкогольной продукции.



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