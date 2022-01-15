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сегодня, 09:10

В липецком киоске алкоголь хранили в тайнике между стенами

6 832
#алкоголь #сигареты #торговля
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В липецком киоске алкоголь хранили в тайнике между стенами

Вчера изъято более двухсот пачек сигарет и более 50 бутылок алкоголя.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, накануне в ходе совместных мероприятий с прокуратурой Советского района Липецка в двух киосках: на улице Авиационная и на улице Циолковского были установлены факты нелегального оборота алкогольной и табачной продукции.


В киоске на улице Авиационная алкогольная продукция хранилась в тайнике между стенами. Немаркированная табачная продукция хранилась в коробках с продуктовыми товарами. В отношении предпринимателя возбуждено два административных дела по части 4 статьи 15.12  «Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России» и части 3 статьи 14.17 КоАП РФ  «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Предпринимателю грозит штраф на сумму более 500 тысяч рублей.

Аналогичные нарушения установлены в нестационарном торговом объекте на улице Циолковского: в этом месте соседний киоск уже был демонтирован, в том числе и по причине нарушений в сфере оборота алкогольной и табачной продукции. В отношении начинающего предпринимателя также возбуждено два административных дела по части 4 статьи 15.12 и части 3 статьи 14.17 КоАП РФ, общая сумма штрафов составит также более 500 тысяч рублей.

В рамках возбужденных дел изъято более двухсот пачек сигарет и более 50 бутылок алкогольной продукции.

Фото, видео - liptorg-cp.ru
6 832
#алкоголь #сигареты #торговля
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Комментарии (6)

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На то

39 минут назад
Они и существуют,чтобы водкой торговать,а что Вы хотели,жвачку там найти?
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Вопрос

41 минуту назад
Почём они продают сигареты?
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Местный Перец

49 минут назад
21, А тут вламывать не надо, ибо любой киоск продает контрофак. На чипсах и жевачке киоск не выживет
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Сосед

53 минуты назад
Подготовился барыга!
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21

55 минут назад
Кто же их сломил то?
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21

сегодня, 09:33
Кто же их вломил то.
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