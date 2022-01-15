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17 тысяч липчан защитились от коронавируса вакциной «Эпивак Корона-Н»

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#вакцинация #коронавирус
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17 тысяч липчан защитились от коронавируса вакциной «Эпивак Корона-Н»

После второй вакцинации этим препаратом можно бесплатно сделать анализ на антитела.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, 17 тысяч жителей региона получили стойкий иммунитет к COVID-19 с помощью вакцины «Эпивак Корона-Н».

- Проведенные исследования поствакцинального иммунитета показали высокие уровни антител у привитых с 93% выработкой защитных антител, - отмечает начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела управления здравоохранения Липецкой области Светлана Коротеева. - Прививаться можно в любой медицинской организации. Перечень противопоказаний минимален. Реакции на прививку отмечаются редко и проходят с небольшим дискомфортом для пациента.

В целях оценки поствакцинального иммунитета на вакцину «Эпивак Корона-Н» необходимо через месяц после второй вакцинации «Эпивак Короной-Н» обратиться в поликлинику по месту жительства для сдачи крови на наличие антител к Covid-19. Этот анализ бесплатный.

Добавим, что жители Липецкой области могут привиться против коронавируса вакцинами: «Эпивак Корона-Н», «Гам Ковид Вак (Спутник-V)», «Спутник Лайт», и «Ковивак».
6 489
#вакцинация #коронавирус
1

Комментарии (6)

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гостья

35 минут назад
Animal planet., ты еще не в секонд хенде от кашляющих шарахаешься,блаженный?
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Серджио

53 минуты назад
Эпивак вообще не прививка, ни от чего не защитит, оттого и бесплатный тест на антитела через месяц. Почему ее до сих пор не запретили и называют вакциной непонятно.
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Доктор Живаго

56 минут назад
Людмила, всё правильно, когда ума - нет всякий шмурдяк себе колют. Никогда в нашем государстве ничего хорошего бесплатно для людей не делалось, а тут такая 'забота". А почему в 2020-м году, когда всё начиналось, маски и антисептики по конским ценам продавали. А вакцина бесплатно? Странная забота о населении. Очередной распил бюджетных денег, посадить людей на иглу и каждые пол года их колоть и бабло из бюджета списывать на производство вакцин. Вся верхушка правительства акционеры фарм-компаний, производящих вакцины.
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Animal planet.

сегодня, 09:18
Людмила, у тебя?
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Туса

сегодня, 09:17
Примите мои поздравления.
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Людмила

сегодня, 09:05
Когда ума нет ...
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