17 тысяч липчан защитились от коронавируса вакциной «Эпивак Корона-Н»

После второй вакцинации этим препаратом можно бесплатно сделать анализ на антитела.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, 17 тысяч жителей региона получили стойкий иммунитет к COVID-19 с помощью вакцины «Эпивак Корона-Н».



- Проведенные исследования поствакцинального иммунитета показали высокие уровни антител у привитых с 93% выработкой защитных антител, - отмечает начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела управления здравоохранения Липецкой области Светлана Коротеева. - Прививаться можно в любой медицинской организации. Перечень противопоказаний минимален. Реакции на прививку отмечаются редко и проходят с небольшим дискомфортом для пациента.



В целях оценки поствакцинального иммунитета на вакцину «Эпивак Корона-Н» необходимо через месяц после второй вакцинации «Эпивак Короной-Н» обратиться в поликлинику по месту жительства для сдачи крови на наличие антител к Covid-19. Этот анализ бесплатный.



Добавим, что жители Липецкой области могут привиться против коронавируса вакцинами: «Эпивак Корона-Н», «Гам Ковид Вак (Спутник-V)», «Спутник Лайт», и «Ковивак».

