Общество

сегодня, 08:02

Житель Московской области нападал на пожилых липчанок в подъездах и безлюдных местах

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#грабеж
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В Липецке завершено расследование уголовного дела о серии грабежей, совершенных в отношении пожилых женщин.

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, отделом полиции № 8 завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Московской области, которого подозревают в серии грабежей у пожилых женщин.

В августе минувшего года в полицию поступило несколько заявлений о грабежах в Липецке. Во всех случаях неизвестный мужчина, находясь в подъезде жилого дома или в безлюдном месте, похищал сумки у женщин пенсионного возраста. Злоумышленник нападал на женщин сзади, толкал их и вырывал из рук сумки. 

Общая сумма причиненного ущерба превысила 50 тысяч рублей. Добычей становились сотовые телефоны, деньги, банковские карты, личные вещи. Ценное имущество грабитель забирал и продавал, все остальное выбрасывал.

Уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» уже направлено в суд. За три эпизода преступления жителю Московской области грозит до семи лет лишения свободы.

Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области

894
#грабеж
3

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