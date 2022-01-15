Житель Московской области нападал на пожилых липчанок в подъездах и безлюдных местах

В Липецке завершено расследование уголовного дела о серии грабежей, совершенных в отношении пожилых женщин.





Общая сумма причиненного ущерба превысила 50 тысяч рублей. Добычей становились сотовые телефоны, деньги, банковские карты, личные вещи. Ценное имущество грабитель забирал и продавал, все остальное выбрасывал.



Уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» уже направлено в суд. За три эпизода преступления жителю Московской области грозит до семи лет лишения свободы.



Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, отделом полиции № 8 завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Московской области, которого подозревают в серии грабежей у пожилых женщин.В августе минувшего года в полицию поступило несколько заявлений о грабежах в Липецке. Во всех случаях неизвестный мужчина, находясь в подъезде жилого дома или в безлюдном месте, похищал сумки у женщин пенсионного возраста. Злоумышленник нападал на женщин сзади, толкал их и вырывал из рук сумки.