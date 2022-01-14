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На двух улицах Липецка отключат воду для устранения утечек

2 714
#отключения
На двух улицах Липецка отключат воду для устранения утечек
15 января с 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк ограничит подачу холодной воды в домах №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в 15 микрорайоне для устранения утечки на водоводе. Воду для питья подвезут к дому № 13. 

С 10:00 и до окончания работ из-за устранения утечки на водоводе не будет холодной воды в доме № 68 по улице Семашко. Цистерна с питьевой водой подъедет к дому. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

2 714
#отключения

Комментарии (2)

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Липчанин

14 минут назад
Самое страшное, что в это время ни кого диареи не случилось бв
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459

46 минут назад
постоянные утечки и аварии- кто отвечает за этот круговой бардак..
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