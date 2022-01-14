На двух улицах Липецка отключат воду для устранения утечек

15 января с 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк ограничит подачу холодной воды в домах №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в 15 микрорайоне для устранения утечки на водоводе. Воду для питья подвезут к дому № 13.



С 10:00 и до окончания работ из-за устранения утечки на водоводе не будет холодной воды в доме № 68 по улице Семашко. Цистерна с питьевой водой подъедет к дому.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



