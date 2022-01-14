55 минут назад
ФСБ пресекла деятельность вымогавшей деньги хакерской группировки
В России пресечена деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.
Основанием послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование, - говорится в пресс-службе Федеральной службы безопасности.
ФСБ РФ установила полный состав преступного сообщества "REvil" и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности.
Отмечается, что с целью реализации преступного замысла указанные лица разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в Интернете.
В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в 25 адресах по местам пребывания 14 членов организованного преступного сообщества изъято свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на деньги, полученные преступным путем, - говорится в сообщении.
Задержанным предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей по ч. 2 ст. 187 УК РФ.
Организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована.
Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы, - сообщает сайт ФСБ РФ.