Происшествия
43 минуты назад
В Елецком районе столкнулись две фуры
Происшествие обошлось без пострадавших.
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Как сообщили GOROD48 в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня в 11:30 в Елецком районе на 233-м километре трассы Орёл-Тамбов столкнулись две фуры: «МАН» и «Вольво».
Происшествие обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, водитель «Вольво» не уступил дорогу, выезжая на главную.
Движение на данном участке не затруднено
Происшествие обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, водитель «Вольво» не уступил дорогу, выезжая на главную.
Движение на данном участке не затруднено
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