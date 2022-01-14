Происшествия

43 минуты назад

В Елецком районе столкнулись две фуры

1 913
#ДТП
2

Происшествие обошлось без пострадавших.

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Как сообщили GOROD48 в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня в 11:30 в Елецком районе на 233-м километре трассы Орёл-Тамбов столкнулись две фуры: «МАН» и «Вольво».

Происшествие обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, водитель «Вольво» не уступил дорогу, выезжая на главную.

Движение на данном участке не затруднено
1 913
#ДТП
2

Комментарии (1)

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it_happens

11 минут назад
а если бы вместо другой фуры была легковушка?
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