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В ходе беспорядков в Казахстане погибла 27-летняя мать троих детей из России
Россиянка погибла в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана.
Посольство России в Казахстане сообщило в соцсетях о гибели 27-летней россиянки.
"В Генконсульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в г. Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января с.г. от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 г.р. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы", - сообщает посольство на своей странице "ВКонтакте".
Отмечается, что Генконсульство РФ в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими, а также было направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. Генконсульство прорабатывает вопрос об оказании семье погибшей матери троих детей материальной помощи.
Посольство РФ в Казахстане выразило соболезнования родным и близким погибшей и направило запрос в правоохранительные органы страны о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.
"В Генконсульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в г. Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января с.г. от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 г.р. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы", - сообщает посольство на своей странице "ВКонтакте".
Отмечается, что Генконсульство РФ в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими, а также было направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. Генконсульство прорабатывает вопрос об оказании семье погибшей матери троих детей материальной помощи.
Посольство РФ в Казахстане выразило соболезнования родным и близким погибшей и направило запрос в правоохранительные органы страны о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.