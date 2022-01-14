Участник войны из Добринки отметил 104-й день рождения

Несмотря на солидный возраст, Виктор Морозов каждый день проводит активно.

Участник Великой Отечественной войны Виктор Морозов из Добринки отметил 104-й день рождения.Как сообщил на своей странице в Инстаграм глава Добринского района Роман Ченцов, сегодня поздравили именинника.- Сложно поверить, что ему 104 года и по жизни выпало немало испытаний, - отмечает Роман Ченцов. - Чтение газет, разгадывание сканвордов, головоломки: несмотря на солидный возраст, Виктор Михайлович каждый день проводит активно. Когда позволяет погода, гуляет по двору.