Общество

58 минут назад

Участник войны из Добринки отметил 104-й день рождения

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#ветеран #долгожители
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Участник войны из Добринки отметил 104-й день рождения

Несмотря на солидный возраст, Виктор Морозов каждый день проводит активно.

Участник Великой Отечественной войны Виктор Морозов из Добринки отметил 104-й день рождения.

Как сообщил на своей странице в Инстаграм глава Добринского района Роман Ченцов, сегодня поздравили именинника.

- Сложно поверить, что ему 104 года и по жизни выпало немало испытаний, - отмечает Роман Ченцов. - Чтение газет, разгадывание сканвордов, головоломки: несмотря на солидный возраст, Виктор Михайлович каждый день проводит активно. Когда позволяет погода, гуляет по двору.

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#ветеран #долгожители
1

Комментарии (1)

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10 минут назад
Надеюсь дедуле 525 рублей ветеранских ему перевели за все заслуги . Пусть шикует .
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