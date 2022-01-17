2 минуты назад
Доброе утро, Липецк!
Наступил второй рабочий понедельник года, 17 января. Сегодня в городе отличная снежная погода. Возле областного суда запретили парковать машины. МФЦ можно посетить без предварительной записи. Студентов просят заполнить анонимную анкету. В Липецке начинается спортивный творческий конкурс.
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Фото: vk.com
Погода
Фото:yandex.ru/pogoda
Дороги
Возле здания Липецкого областного суда (площадь Петра Великого,5) теперь нельзя парковаться. Запрет ввели по запросу ведомства. Теперь независимо от времени суток запрещено оставлять автомобили с обеих сторон здания, в дневные часы нельзя парковаться на проезде в районе остановки «Дворец правосудия». На этих участках будет работать эвакуатор.
Вкусно и быстро
Начать неделю можно с быстрого и вкусного завтрака: сегодня утром готовим пышные оладья.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
День в нашей истории
17 января 1931 года в Новосибирске родился Сталь Шмаков. В 1948 году он поступил на факультет русского языка и литературы Новосибирского государственного педагогического института. Окончил его через два года — в 1950 году. С 1950 по 1952 годы обучался на историко-психологическом факультете того же вуза, по окончании которого был направлен в один из самых отдаленных районов Новосибирской области — Северный. Яркий, незаурядный талант сразу привлёк к нему внимание окружающих. Вскоре стал директором школы, написал свою первую книгу. В те годы «Мосфильм» снял о нем документальный фильм «Сельский учитель».
В 1954 году вышла первая книга Шмакова — «Использование наследия Макаренко». Всего им написано более 1250 статей по проблемам педагогики. С 1963 года, после знакомства с педагогом-новатором Константином Москаленко, Сталь Шмаков переезжает в Липецк. С этого времени вся его жизнь связана с Липецким государственным педагогическим институтом.
Автор более 10 книг и множества статей. Труды изданы в России, Германии, Албании, Польше, Чехии, Австрии, Италии и Китае. «Заслуженный учитель России» (1991), кавалер 48 правительственных и ведомственных наград, в том числе Чехии, Польши, ГДР.
Не болей!
В понедельник в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации.
Фитнес-конкурс
17 января стартует прием работ для участия в творческом конкурсе «От ГТО к Олимпийским вершинам!».
Конкурс пройдёт по пяти номинациям:
«Фотография»
«Instagram публикация»
«Видеоролик»
«Слоган»
«Ручная работа из различных материалов»
Принять участие и побороться за победу может любой желающий в возрасте от 6 лет и старше. Заявки на участие принимаются до 14 марта по адресу: г. Липецк, переулок Попова, д. 5, к 610 и по электронной почте: GTO-48@yandex.ru. В каждой номинации будут определены по три победителя.
Опрос студентов
Липецких студентов просят пройти анонимный опрос и ответить, что для них наиболее важно в будущем работодателе? Кому в 2022 году легче добиться успеха — мужчинам или женщинам? Нужно ли работать во время учебы? Как технологии влияют на жизнь студентов?
В МФЦ без записи
С 17 января центры «Мои Документы» возобновляют прием липчан без предварительной записи. Посетителям настоятельно рекомендуется надевать маски, а также использовать перчатки либо обрабатывать руки дезинфицирующими средствами при входе в офис, соблюдать социальную дистанцию.
Помощь волонтеров
Помощь добровольцев нужна в пунктах вакцинации против COVID-19. В связи с высокой нагрузкой на медицинский персонал, требуется помощь с маршрутизацией пациентов по пункту вакцинации. Подать заявку можно здесь.
Новые привычки
Понедельник — самый подходящий день для начинаний. После новогодних праздников самое время заняться свой и начать готовиться к пляжному сезону. Помогут мобильные приложения, бесплатные в базовых версиях.
«Nike Run Club» (4+). Это приложение будет следить за расстоянием, скоростью, длительностью и другими данными ваших забегов. Просматривайте свой маршрут на карте и слушайте аудиоинструктажи, которые дадут рекомендации и дополнительную мотивацию.
«Йога | Down Dog» (4+). В Down Dog есть сеансы йоги с разной продолжительностью, стилями, сложностью, музыкой и многим другим. Расскажите приложению о своем самочувствии, чтобы получить подходящий набор ассан, которые помогут расслабить тело и разум.