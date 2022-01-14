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Умерла вдова Андрея Мягкова актриса Вознесенская
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Народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни.
Актриса Московского Художественного театра им. Чехова, народная артистка РФ, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская ушла из жизни на 79-м году жизни, - рассказал представитель театра.
"Только что стало известно, что умерла Анастасия Вознесенская", - рассказал представитель театра.
О времени и месте прощания будет сообщено позднее, - говорится на сайте театра.
Она стала «звездой», сыграв первую главную роль в кино – радистку Аню Радионову в фильме «Майор Вихрь», но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен её директор рынка в рязановском «Гараже»). В театре же ею сыграны десятки ролей. Олег Ефремов часто занимал её в своих спектаклях в «Современнике», куда она была приглашена в 1965 году после учёбы в Школе-студии МХАТ, а впоследствии и в Художественном театре, где Анастасия Валентиновна работала с 1977 года. В театре Чехова она играла Галину и Веру в «Утиной охоте», Машу в «Чайке», Бабанову в «Иванове», Наташу в «Мишином юбилее»…
Последними её ролями стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике».
Была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, который умер в 2021 году.
"Только что стало известно, что умерла Анастасия Вознесенская", - рассказал представитель театра.
О времени и месте прощания будет сообщено позднее, - говорится на сайте театра.
Она стала «звездой», сыграв первую главную роль в кино – радистку Аню Радионову в фильме «Майор Вихрь», но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен её директор рынка в рязановском «Гараже»). В театре же ею сыграны десятки ролей. Олег Ефремов часто занимал её в своих спектаклях в «Современнике», куда она была приглашена в 1965 году после учёбы в Школе-студии МХАТ, а впоследствии и в Художественном театре, где Анастасия Валентиновна работала с 1977 года. В театре Чехова она играла Галину и Веру в «Утиной охоте», Машу в «Чайке», Бабанову в «Иванове», Наташу в «Мишином юбилее»…
Последними её ролями стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике».
Была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, который умер в 2021 году.
149