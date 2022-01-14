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Суд не нашел коррупции в системе оплаты проезда в липецком транспорте

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#проезд #оплата #транспорт #суд
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Суд не нашел коррупции в системе оплаты проезда в липецком транспорте

Прежний оператор оплаты проезда через OR-коды «Лайтпасс» не смог убедить арбитраж в сомнительности сделки с новым оператором.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление компании «Лайтпасс». Эта фирма знакома липчанам как первый оператор мобильной бесконтактной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Осенью 2019 года пассажиры муниципальных автобусов получили возможность оплачивать проезд через специальное мобильное приложение и QR-коды. Работу этой системы свернули после внедрения в транспорт системы оплаты проезда банковскими картами.

В «Лайтпасс», судя по иску компании, с таким решением в корне не согласились. Представители организации потребовали признать торги по выбору нового оператора проведенными с существенным нарушением закона «О защите конкуренции», отменить подписанный по итогу аукциона договор и вернуть все так, как было, то есть фактически возобновить работу «Лайтпасса» в автобусах. Ответчиками по иску стали «Оператор транспортных систем Липецк» и «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области». В качестве третьего лица суд привлек к делу Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области. Антимонопольщики провели собственную проверку и не нашли нарушений в торгах и договоре. Как не нашел их и арбитраж.

Представители «Лайтпасса» указывали на серию спорных, по их мнению, моментов, свидетельствующих о якобы нечестных торгах. Истец указал, что техническое обслуживание осуществляется по дополнительному договору, но ООО «Оператор транспортных систем Липецка» будто бы его не производит: если аппараты сломаются, у перевозчика может возникнуть необходимость дополнительной оплаты, и комиссия увеличивается и может составлять более 5,5 %. Условия конкурса, по мнению истца, не предполагали победы «Лайтпасса», потому что были разработаны под конкретного участника. Истец предлагал развитие старой системы, у него были для этого необходимые полномочия от разработчика. Являясь якобы единственным участником, который мог произвести доработку существующей системы, «Лайтпасс» по баллам, специально, как считает истец, разработанным для победителя, не прошел. Представитель «Лайтпасса» стоял на том, что между ответчиками имелся сговор, а предмет конкурса был определен неправильно. У ООО «Оператор транспортных систем Липецка» якобы не было возможности усовершенствовать систему, поскольку не было таких прав от разработчика, а представленный акт выполненных работ будто бы был подписан задним числом.

- Транспортные карты не все принимаются, выпущенные бюджетные карты со старым оборудованием не совпадают. На транспортных картах была надпись, что являются собственностью ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области», карты являются электронным средством платежа, используются без банковского счета. АО «ОРБанк» создавало условия для осуществления платежей, отзыв лицензии не мог отразиться на работе транспортных карт. 17 представленных договоров содержат недостоверную информацию о лицензионных договорах, организациях, которые в определенных субъектах проводят работу. При указании субъекта следует понимать внедрение системы на всей его территории, а не в отдельном городе. Конкурсной комиссией указанные в гарантийном письме ЗАО «Золотая корона» сведения не проверялись. Выявлены нарушения, сговор. При правильно организованном конкурсе в конкурентных условиях ООО «Лайтпасс» имело возможность победить, - такая позиция истца значится в судебных документах.

Представитель ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» указал, что конкурс проводился в соответствии с действующим законодательством, и нарушений не было. Аналогичной позиции придерживались и остальные участники процесса.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению. Для своего решения арбираж нашел множество оснований. В их числе — ни о чем не говорящее соседство ответчиков. Факт аренды помещения ООО «ОТС Липецк» в том же здании, что и ОКУ «ААТ Липецкой области», непродолжительный период работы, а также название победителя торгов, не могут считаться достаточными основаниями для признания открытого конкурса недействительным, поскольку не доказано, что условия конкурсной документации были направлены на создание преимущественных условий для конкретного участника.

Иск отклонен полностью. В случае обжалования решения спор будет рассматривать Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.
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#проезд #оплата #транспорт #суд
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Комментарии (2)

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Гость

11 минут назад
А теперь жители по старым транспортным картам должны ездить по повышенной цене. По 1 и 2 практически с каждого получается сумма не малая. Может пора знать жителям почему и кому жители одолжили 114 млн на 3 месяца и опять с них же берут за проезд по повышенной цене . А в следующий раз , что произойдет с новыми картами? Всё очень не понятно и не предсказуемо. Может всё -таки в первую очередь подумать о жителях. Ведь это общественный транспорт города.
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Шапокляк

43 минуты назад
Распилили по-свойски
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