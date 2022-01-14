Липецкая область завершила год с высоким профицитом бюджета

Профицит бюджета Липецкой области в 2021 году составил 30%, этот показатель оказался самым высоким в стране, рассказали «Ведомости» .

Совокупные доходы бюджетов российских регионов в 2021 году составили 15,6 триллиона рублей. Согласно оперативным данным системы «Электронный бюджет» Минфина за 31 декабря, их рост по сравнению с 2020 годом составил 2,3 триллиона рублей или 18%.



Дефицит бюджета по итогам 2021 года зарегистрировали в 26 регионах. В 2020 году их было больше - 58 субъектов. Как отметили в Минфине, 2021 год стал более положительным с точки зрения темпов роста доходов и расходов. А самыми профицитными оказались Липецкая (30%) и Вологодская (22%) области, Красноярский край (20,9%), Белгородская (19,4%) и Челябинская (14,5%) области.



Одной из причин роста доходов региональных бюджетов эксперты назвали рост цен на металлы. По словам старшего директора – руководителя группы региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, больше чем на треть доходы выросли в Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Курской областях и Красноярском крае – тех регионах, где заметно влияние ситуации на рынках металлов. В Липецкой области фактические доходы превысили проектные на 80%, пишут «Ведомости».



Действительно, в конце 2020 года депутаты облсовета приняли бюджет Липецкой области на 2021 год с учетом предполагаемого дефицита в размере 1,9 миллиарда рублей, или 2,8%: при доходах в 67,4 миллиарда рублей и расходах в 69,3 миллиарда. А уже на августовской сессии вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых сообщил депутатам, что областной бюджет 2021 года будет бездефицитным – поступления доходной части выросли почти на 8 миллиардов рублей, при этом львиную долю прибавки дало поступление налога на прибыль от НЛМК. Учитывая дополнительные средства, депутаты запланировали снижение дефицита, направили дополнительные средства на нужды здравоохранения, субсидии ряду предприятий, социальную поддержку. После всех расчетов (с поступлениями из федеральной казны) бюджет Липецкой области утвержден бездефицитным, с доходной и расходной частями в 81,4 миллиарда рублей.



О росте производства стали и выпуске новой продукции говорила управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова. По ее словам, после масштабной реконструкции первых переделов производство стали на предприятии выросло на 1 миллион тонн в год – в 2021 году оно составило 14 миллионов тонн.



Между тем, Вячеслав Щеглеватых отмечал, что бездефицитный бюджет – редчайший случай в истории региона. Такую цель – бюджет без дефицита – планировалось достичь позже: в проекте регионального закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, который областной Совет принял в конце 2020 года, предполагалось, что бездефицитными станут бюджеты 2022 и 2023 годов.

