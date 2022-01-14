Происшествия

49 минут назад

Серийный вор сбыл украденное на Центральном рынке

869
#кража #магазин
Серийный вор сбыл украденное на Центральном рынке

Вор за один вечер успел обокрасть два сетевых магазина.

В судебном участке №1 Грязинского района рассмотрели уголовное дело в отношении безработного уроженца Липецка. Мужчину привлекли к ответственности за две кражи из магазинов. Ранее в криминальной биографии липчанина уже значились судимости за семь аналогичных преступлений.

В суде серийный вор полностью признался в двух новых кражах. Он совершил их в магазинах сети «Пятерочка» в Грязях. Мужчина специально приехал на преступления в город. Выйдя из рейсового автобуса на автостанции, он навестил приятеля и попросил отвезти его к вокзалу. Знакомый согласился, злоумышленник попросил его подождать, пока он сбегает в «Пятерочку» за водой. Приятель остался на улице, а подсудимый вошел в магазин. Из «Пятерочки» покупатель вышел не с водой, а с пакетом, в котором лежали 19 упаковок с красной рыбой. Их мужчина незаметно для сотрудников вынес из магазина.

Мужчины сели в машину и поехали в сторону вокзала. По дороге липчанин заметил еще одну «Пятерочку» и решил провернуть еще одну кражу. На этот раз злоумышленник незаметно вынес из магазина 18 упаковок колбасы «Дым Дымыч». Вор благополучно добрался до Липецка и продал все наворованное незнакомому мужчине на Центральном рынке. Позже преступника вычислили по записям с камер наблюдения.

Суд приговорил магазинного вора за две кражи к 8 месяцам лишения свободы. С учетом неотбытого наказания за прошлую кражу вор проведет в колонии-поселении один год.
869
#кража #магазин

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